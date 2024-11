Francesco Tesei: il famoso mentalista ospite a La Talpa 2024 per un test importante

Francesco Tesei è il mentalista più famoso d’Italia. Ma la sua fama supera i confini nazionali, grazie anche alle numerose apparizioni televisive che l’hanno visto protagonista nel corso degli anni. Originario della Romagna, Tesei ha dimostrato fin da giovane una passione per l’arte e lo spettacolo. La sua carriera nel mondo del mentalismo è decollata però molto velocemente, portandolo a calcare i palcoscenici più importanti d’Italia. Lo abbiamo visto in show come Italia’s Got Talent, Le Iene, è stato ospite di Pippo Baudo.

A queste ospitate si aggiungerà quella a La Talpa 2024, nella puntata in onda si Canale 5 il 18 novembre. Francesco Tesei sarà ospite di Diletta Leotta e avrà un compito molto importante: cercare di capire chi dei concorrenti mente e, dunque, chi tra loro sia La Talpa. Alla fine del suo test, Tesei scriverà su un biglietto il nome di colui o colei che per lui è la Talpa e questa busta verrà conservata proprio dai concorrenti.

Chi è Francesco Tesei e perché è famoso

Francesco Tesei non ha partecipato soltanto a celebri programmi televisivi, ma ha lavorato e continua a lavorare nei teatri e per aziende importanti. È anche autore di libri nonché autore e protagonista della serie tv “Il Mentalista”, in onda su SKY UNO HD, oltre che con il suo “Human” su Apple TV e Prime Video.

Se la carriera di Francesco Tesei è sicuramente ben documentata, non lo è altrettanto la sua vita privata, cosa che invece il mentalista preferisce tenere riservata. Di lui sappiamo che è un uomo appassionato del suo lavoro, che dedica gran parte del suo tempo alla preparazione dei suoi spettacoli e alla ricerca di nuove tecniche. Non resta che capire se riuscirà anche a scoprire l’identità della Talpa.

