Franco Pepe è pronto a portare la sua arte e maestria nella nuova puntata speciale di MasterChef Italia 14, il cooking show più amato e seguito del piccolo schermo. Il primo primo pizzaiolo italiano insignito del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana è il super ospite della puntata conosciuto per la sua maestria nella preparazione della pizza e per il ristorante aperto a Caiazzo. Tutto ha iniziato durante l’infanzia quando, grazie al nonno Ciccio, si avvicina al mondo della farina. Proprio il nonno Ciro apre nel 1931 una pizzeria a Caiazzo, provincia di Caserta ma nessuno avrebbe mai immaginato che si sarebbe trasformato nella pizzeria più famosa al mondo. Da sempre Napoli è la patria della pizza, ma Franco Pepe si fa portavoce di una nuova tipologia di pizza dedicandosi al movimento del chilometro zero andando a ricercare quasi ogni ingrediente nella zona circostante.

Crescendo Franco impara il “mestiere” dal padre con cui trascorre le sue giornate all’aperto in campagna alla ricerca di prodotti freschi e locali come origano e funghi che diventano poi gli ingredienti delle sue pizza. L’impasto della pizza non aveva bisogno di bilance, ricette o macchinari: veniva fatto tutto da zero.

La carriera e il successo di Franco Pepe, re della pizza

L’arte della pizza Franco Pepe l’ha imparata dal padre avviando così negli anni una carriera di grandissimo successo. Nel 2004 apre il suo ristorante “Pepe in Grani” a poca distanza da dove il nonno Ciccio aveva aperto il panificio. Il metodo di Franco nella preparazione della pizza è quello tradizionale e può contare sulla presenza di un team specializzato che ogni giorno lo prepara a mano con un mix di tre diversi tipi di farina. Tra le pizze più amate e popolari c’è la Margherita Sbagliata dove la base è la mozzarella; poi la pizza viene cotta con una salsa di pomodoro cruda e basilico. Dalle pizze ai premi e riconoscimenti: nel 2017 vince Il Cappello d’Oro per aver promosso la cultura campana attraverso i suoi piatti, mentre nel 2019 e 2020 è Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Non solo, Franco Pepe ha ricevuto anche il titolo di Miglior Pizzaiolo dell’Anno dalla rivista Food and Travel e successivamente nel 2021 e 2022 quello di Miglior Pizzaiolo dell’Anno ai Best Chef Awards 2021.