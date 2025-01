Gianmarco Steri: tutto sul corteggiatore di Martina De Ioannon a Uomini e Donne

Gianmarco Steri, nuovo tronista di Uomini e Donne, è tra i protagonisti della puntata del dating show di canale 5 in onda oggi, martedì 14 gennaio 2025. Il 28enne proprietario di due barber shop a Roma, prima di salire sul trono, sta concludendo il percorso da corteggiatore e, nella puntata odierna di Uomini e Donne, sarà scritto un nuovo capitolo del suo legame con Martina De Ioannon. Gianmarco e Martina, oggi, si ritrovano al centro dello studio e sono i protagonisti di una dura discussione. I due sono usciti insieme, ma l’esterna non ha soddisfatto la tronista.

Martina racconta le proprie paure e svela che rivede in Gianmarco alcuni atteggiamenti del suo ex fidanzato. La tronista ammette di sentirsi spesso sbagliata con lui e Gianmarco rifiuta ogni paragone e spiega di essere un uomo tranquillo e non geloso. Spazio, poi, all’esterna che ha creato una nuova frattura tra la tronista e il corteggiatore.

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon: lite a Uomini e Donne

Gianmarco Steri, durante l’esterna, decide di non aspettare la scadenza del tempo andando via prima. Un atteggiamento che non è piaciuto a Martina che spiega di averlo sentito freddo. Martina spiega di aver voglia di divertirsi ma anche di ricevere attenzioni da un ragazzo, cose che non riceve da Gianmarco. “O sei quello che viene in camerino e mi bacia oppure sei quello che guarda un punto nello studio. Mi manca il flirt, lo stuzzicarsi, quel brividino”, dice la tronista.

Gianmarco si difende e spiega che “quel brividino c’è” e che lo ha sentito dalla prima esterna. Il corteggiatore, inoltre, ribatte facendo notare a Martina come anche lei abbia sbagliato non avendo chiesto di restare un po’ di tempo in più in esterna. Martina, però, non cambia idea e aggiunge di avere dubbi anche sul motivo per cui l’abbia baciata.

