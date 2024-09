L’Italia primeggia anche alle Paralimpiadi di Parigi 2024 e questa sera, intorno alle 19.30, è Giulia Terzi la protagonista indiscussa per il tifo azzurro. La campionessa di nuoto è infatti attesa dalla finale dei 100 metri in stile libero femminile; il sogno è chiaramente quello di bissare le straordinarie prestazioni della precedente rassegna olimpica dove, insieme al fidanzato Stefano Raimondi, ha letteralmente dominato la scena. Ma non solo Paralimpiadi; la carriera di Giulia Terzi brilla per altri e innumerevoli successi scanditi da altrettante medaglie. Ben sei ori conquistate agli Europei IPC (oltre a due medaglie di bronzo) e come non menzionare le due medaglie d’oro, 6 d’argento e due di bronzo conquistate ai Mondiali IPC. Ma oltre a focalizzarci sulle trame sportive, scopriamo la bellezza della vita sentimentale e privata di Giulia Terzi scandita dal rapporto con il fidanzato Stefano Raimondi.

Giulia Terzi e il fidanzato Stefano Raimondi: un amore impreziosito dai successi sportivi condivisi

L’amore per Giulia Terzi corrisponde a due nomi: il fidanzato Stefano Raimondi e il figlio Edoardo. Lo si evince in particolare dal profilo social della nuotatrice impegnata alle Paralimpiadi di Parigi 2024 dove spesso e volentieri ama condividere momenti di quotidianità dove appunto spicca la dolcezza e bellezza della sua famiglia. L’ultimo scatto romantico di Giulia Terzi per il fidanzato Stefano Raimondi risale allo scorso 14 agosto: uno scatto che immortala una foto, lei e il suo Stefano che teneramente abbracciano il frutto dell’amore che da anni li lega, il figlio Edoardo.

Ma ciò che rende ancora più romantica la storia d’amore tra Giulia Terzi e il fidanzato Stefano Raimondi è la passione in comune, il nuoto: insieme hanno gareggiato alle Paralimpiadi di Tokyo dove sono riusciti nell’impresa storica di portare a casa ben 12 medaglie in due. Successi sportivi che in certo senso cementificano l’amore e che sono quasi un corollario della loro unione che, anche in ambito agonistico, è un tripudio di bellezza indiscutibile.