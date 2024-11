Chi è Giuseppina Casarin, protagonista di Nuovi Eroi

Nuovi Eroi è il titolo del format che racconta gli eroi del nostro tempo ovvero cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Protagonista della puntata di “Nuovi Eroi” in onda oggi, giovedì 21 novembre 2024, è Giuseppina Casarin, insegnante di musica e cantante professionista. Con la passione per la musica, ha dedicato la propria arte agli altri riuscendo ad unire mondi apparentemente diversi.

L’avventura di Giuseppina Casarin inizia nel 2008 quando, a Mestre ‘Ve’, sorgono tensioni tra italiani e i “nuovi cittadini” arrivati con i flussi migratori. Le tensioni e il clima glaciale che si respirava in citta spingono Giuseppina ad agire per mettere fine ad una situazione che avrebbe potuto provocare danni a tutta la collettività. Consapevole del potere della musica decide di fondare il “Coro Voci dal Mondo”, dove italiani e stranieri imparano a dialogare grazie alla musica.

Giuseppina Casarin e l’impegno nel Coro Voci dal mondo

Con il “Coro Voci dal Mondo”, Giuseppina Casarin ha dato una speranza ai “nuovi cittadini” che, con la musica, riescono ad integrarsi nella società scoprendo una nuova realtà. Quella di Giuseppina Casarin è un impegno grande e importante che lei porta avanti con devozione grazie ai valori di solidarietà e fratellanza con cui è cresciuta.

Nel “Coro Voci dal Mondo”, tra i nuovi cittadini e gli italiani si creano amicizie, legami che dalla musica diventano importanti per la vita di tutti. Il lavoro svolto da Giuseppina Casarin è importantissimo per la società ed è questo il motivo per cui alla sua storia è dedicata una puntata del format “Nuovi Eroi”.

