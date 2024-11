‘Flashback’, testo canzone Grelmos a Sanremo Giovani 2024

Sul palco di Sanremo Giovani 2024 avremo modo di apprezzare un numero smisurato di talenti, tutti vogliosi di portare la propria musica in una delle vetrine più importanti della scena; fra gli artisti in gara spicca Grelmos, nome d’arte di Greta Jasmin El Moktadi. Il rap scorre nelle sue vene; genere di riferimento ma caratterizzato da sfumature e influenze frutto del suo lungo percorso artistico nonostante la giovane età. Il testo ‘Flashback’, canzone scelta per Sanremo Giovani 2024, è ricco di riferimenti e motivi di riflessione ma anche lo stile merita un particolare focus.

‘Flashback’, canzone di Grelmos a Sanremo Giovani 2024, è caratterizzata da una spinta urban decisa; in linea con il suo stile tanto dal punto di vista musicale quanto per quanto riguarda il testo e dunque la scrittura. Voce determinata, forte; ritmo incalzante e tema di fondo che quasi è un racconto generazionale; una scelta che può premiarla nel corso della gara a Sanremo Giovani 2024.

‘Flashback’, analisi testo canzone Grelmos a Sanremo Giovani 2024

Il testo di ‘Flashback’, canzone di Grelmos a Sanremo Giovani 2024, mette in evidenza più aspetti emotivi abilmente sviscerati sia dal punto di vista artistico e interpretativo. Tra le righe si può evincere il racconto di varie fasi emotive; dalla voglia di resistere al peso delle delusioni, così come l’impatto della fiducia che spesso può arenarsi, sbiadire.

Il significato del testo di ‘Flashback’, canzone di Grelmos a Sanremo Giovani 2024, sembra quasi raccontare di un mondo ingannevole; un realtà alterata dalle illusione che spesso sono trainate dai sentimenti o da circostanze poco chiare che la vita spesso pone lungo il cammino. “Mi hanno spento tutti i sentimenti/ Prima ti sorridono a trentadue denti/ Poi danno veleno un po’ come serpenti”. Questo un passo del testo di ‘Flashback’, canzone di Grelmos a Sanremo Giovani 2024, poche frasi ma che mettono in evidenza una sorta di invettiva verso coloro che trainano e alimentano le illusioni esistenziali ed emotive.

Leggi il testo completo della canzone ‘Flashback’ di Grelmos

La vita è una stronza però se ci pensi

Mi hanno spento tutti i sentimenti

Prima ti sorridono a trentadue denti

Poi danno veleno un po’ come serpenti

Restiamo svegli tra mille problemi

Ti riempi la testa di mille pensieri

Non vedi più luce i fari sono spenti

Ah

Ma la notte

Mi conosce

Sa che le mie insicurezze partono da dentro

Ma poi faccio la dura

Faccio la forte

Che se vuoi starmi lontano giuro lo comprendo

Io non vivo solo per accontentare gli altri

Ho imparato bene che qua meglio non fidarsi

Quello che ho passato lo puoi leggere negli occhi

Ah, ah

Pioverà dai suoi occhi

Come dai miei

Ma si prenderà

Tutto ciò che vuole lei

Non mi fermerai con parole che neanche sai

Nella mia testa solo flashback e tanti guai

Ah, ah

Quanti guai

Ah, ah

Tanti guai

Ah, ah

Solo guai

Fanno a gare a chi ti fa più male

Ma come fa ad essere normale

Quando un uomo può fare di tutto

Anche ucciderti dentro fingendo di amare

Io rimango qui

A chiedermi se

Dopo mille no arriverà un si

Tu mi fai perdere tempo

Ma non mi metto a fare i conti con chi

Ah

Ma la notte

Mi conosce

Sa che le mie insicurezze partono da dentro

Ma poi faccio la dura

Faccio la forte

Che se vuoi starmi lontano giuro lo comprendo

Io non vivo solo per accontentare gli altri

Ho imparato bene che qua meglio non fidarsi

Quello che ho passato lo puoi leggere negli occhi

Passi falsi fatti troppi

Pioverà dai suoi occhi

Come dai miei

Ma si prenderà

Tutto ciò che vuole lei

Non mi fermerai con parole che neanche sai

Nella mia testa solo flashback e tanti guai

Ah, ah

Quanti guai

Ah, ah

Tanti guai

Ah, ah

Solo guai

Ah

Solo guai