Chi è Grelmos, che parteciperà a Sanremo Giovani? Il vero nome della cantante è Greta Jasmin El Moktady ed è di origine marocchina e oltre alla passione musicale è anche una nota influencer. Si può considerare la pioniera della musica drill (genere musicale derivante dalla trap). La sua carriera musicale ha inizio nel 2018 con il brano Fux di chiare influenze urban. Dopo una breve pausa, nel 2021 si fa risentire con i brani Nps e Illegal a cui nel 2022 segue Freestyle e altri. Nel 2024, incide Bad and Boujee dalle chiare sonorità rap.

Testo “Vertebre”, canzone Settembre/ Analisi e significato (Sanremo Giovani 2024)

Abituata alle piattaforme social, la rapper si dichiara felice dell’opportunità di partecipare al Festival di Sanremo, in quanto, conscia del grande trampolino di lancio che rappresenta. La sua è una musica di rabbia e sconforto che riscontra il parere favorevole di molti ragazzi, ma Sanremo Giovani è una sfida che Gremols affronta a testa alta, desiderosa di arrivare anche a chi non ha avuto modo di conoscerla e apprezzarla attraverso la rete. Grinta e caparbietà sono le cifre stilistiche della giovane artista che si dichiara ansiosa di calcare il palco della kermesse sonora animata dal desiderio di farsi sentire.

Chi è 'Ciao Sono Vale' a Sanremo Giovani 2024/ In gara con il brano "Una nuvola mi copre"

Chi è Grelmos: in gara a Sanremo Giovani 2024 con la canzone “Flashback”

Flashback, di Grelmos, è un brano che canta di resilienza, di delusione, di sfiducia e di senso di inadeguatezza verso una realtà, spesso, difficile da affrontare perché ingannevole. Il punto di vista è quello di una donna forte che la vita ha spesso messo a dura prova. Il testo, che vede la cantante come autrice insieme ad altri, descrive anche la fatica e la vulnerabilità di chi non riesce a fidarsi del tutto degli altri. Il flashback del titolo si riferisce alla possibilità di non lasciarsi abbattere dai brutti ricordi del passato che provocano solo dolore. Qui una piccola demo del video di Grelmos, pronta a portare sul palco “Flashback”.