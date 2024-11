Angie ha un fidanzayo? La vita privata della cantante in gara a Sanremo Giovani 2024

Angelica Paola Ibba, in arte Angie, è una dei cantanti in gara a Sanremo Giovani 2024 dove spera di strappare un biglietto prima per la finalissima del prossimo 18 dicembre e poi per le Nuove proposte del Festival di Sanremo 2025. Anche Angie, come molti suoi colleghi, partecipa a Sanremo giovani 2024 con un brano che parla d’amore dal titolo “Scorpione”, ma nella vita di Angie c’è un fidanzato? Giovanissima e con tanta voglia di raccontarsi attraverso la musica, della vita di Angie non ci sono molte informazioni.

Pur essendo presente sui social, infatti, la giovane artista condivide pochissimi contenuti del suo privato preferendo utilizzare i social per far conoscere al pubblico la sua musica e il suo talento. Dai contenuti social, infatti, è difficile capire se sia o meno fidanzata anche se, a fornire qualche indizio, è stata lei stessa in un’intervista.

Angie è single? Le parole della cantante di Sanremo Giovani 2024

Dalle dichiarazioni rilasciate da Angie ai microfoni di Sardinia post, sembrerebbe che nella sua vita, attualmente, non ci sia un fidanzato e neanche una persona che sta frequentando. Pur non sbottonandosi sulla propria vita sentimentale, parlando del testo della canzone “Scorpione”, Angie ha spiegato che si parla di un brano che racconta di una relazione finita.

“Nasce dall’esigenza di chiudere una storia. La persona di cui parlo torna in più canzoni e avevo bisogno di chiudere la relazione non solo nella vita reale ma anche nei miei testi perché non sono riuscita ad andare avanti veramente fino a quando non ho scritto “Scorpione”. È stata un po’ come una seduta dallo psicologo, mi sono resa conto di quanto ancora questa storia mi facesse male e grazie a questa canzone ho chiuso un capitolo della mia vita”, ha spiegato la cantante a Sardinia Post.

