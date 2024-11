Fidanzata Andrea Preti: le parole di lui

L’avventura come concorrente de La Talpa 2024 ha spinto Andrea Preti a sbilanciarsi anche sulla propria vita privata. Durante l’ultima puntata, infatti, pur senza svelare l’identità della persona in questione, ha ammesso di aver lasciato a casa una compagna che lo sta aspettando. Poche parole quelle di Andrea Preti che, però, hanno scatenato la curiosità del pubblico che speravano anche di scoprire l’identità della persona che ha rubato il cuore al concorrente de La talpa.

Tuttavia, da parte di Andrea Preti non è arrivato alcun indizio sull’identità della persona che lo sta aspettando che resta top secret. Anche sul profilo Instagram dell’attore non c’è alcun indizio sulla sua fidanzata. Nessuna foto di coppia e nessun commento che faccia risalire al nome della donna che resta top secret.

Andrea Preti e gli amori del passato

In attesa di scoprire il nome della fidanzata di Andrea Preti, l’attore incuriosisce i telespettatori de La talpa 2024 con i suoi amori del passato. In passato, infatti, ha avuto flirt con Eleonora Berlusconi, Rossella Fiamingo e Fiammetta Cicogna anche se le relazioni più importanti sono quelle con Flavia Pennetta e Claudia Gerini. La storia con la Pennetta è iniziata dopo un incontro a casa di amici nel 2014. Con la nascita della storia, Andrea Preti ha seguito la campionessa nei suoi tornei fino all’addio definitivo.

Sull’addio con Claudia Gerini, invece, a sbottonarsi, è stata proprio l’attrice: “La nostra storia non è finita di punto in bianco – ha rivelato a Grazia – Io avevo lasciato molti avvertimenti. Per proseguire un rapporto bisogna essere in due e io non me la sono sentita – ha spiegato l’attrice nell’intervista – Ma sono stata onesta con Andrea, gliel’ho detto in faccia”.

