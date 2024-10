Lorenzo Salvetti è uno degli artisti più giovani di questa edizione 2024 di X Factor: 16 anni, originario di Verona, ha già incantato il pubblico raccogliendo commenti entusiasti sui social e diventando a tutti gli effetti uno dei favoriti per la vittoria. Faccia da bravo ragazzo, alle audition Lorenzo si è presentato accompagnato dai suoi genitori, anche loro visibilmente emozionati. È nella squadra di Achille Lauro e lo vedremo esibirsi nel Live Show di giovedì 24 ottobre, in diretta su Sky e in streaming su NOW, alle 21:15.

Lorenzo Salvetti, chi è? Un artista già completo nonostante la giovane età

Lorenzo ha portato un’interpretazione toccante di Poetica di Cesare Cremonini, accompagnandosi al pianoforte e guadagnando il consenso unanime dei giudici, stupiti dalla sua grande bravura nonostante la giovane età. In particolare, Jake La Furia ha commentato dicendo che “a soli 16 anni sei già un grande musicista e un grande cantante”, mentre Achille Lauro, riferendosi a un piccolo aneddoto sentimentale raccontato dal giovane, ha così commentato “tra 10 anni ti guarderai, ti volterai e dirai: non sostituirei mai quella ragazza con quello che ho costruito con la musica, e ringrazierai quella ragazza di averti fatto soffrire”.

Lo switch con Andrea Astolfi e Lorenzo Salvetti va agli Home Visit

Il giovane artista entra nella squadra di Achille Lauro e ai Bootcamp si presenta davanti al pubblico e al giudice con il brano Destri di Gazzelle, ottenendo una clamorosa standing ovation, anche se alcuni tra i suoi avversari si rivelano dubbiosi riguardo le sue reali capacità.

Achille Lauro è pero sicuro ed è il momento dello switch: Andrea Astolfi cede il posto a Lorenzo, nonostante qualche lamento da parte di Paola Iezzi, che avrebbe voluto mandare via qualche altro artista.

Negli Home Visit il giovane cantautore veronese ha continuato a stupire con Le parole più grandi di Coez al pianoforte, confermando ancora una volta il suo grande talento musicale e la presenza scenica eccezionale, riuscendo definitivamente ad accedere alla fase dei Live Show. Al termine degli Home Visit, Lorenzo e Achille Lauro si sono trattenuti per una chiacchierata, infatti il giudice ha voluto indagare sulla quantità di ore che il giovane occupa per suonare o scrivere, rimanendo ancora una volta soddisfatto e dichiarandosi pronto a lavorare per far emergere il potenziale di una di quelle che, secondo lui, è una delle migliori promesse del programma.

