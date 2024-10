Tutto su Mario Cusitore, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Mario Cusitore è un cavaliere del trono over di Uomini e Donne che, nella scorsa stagione, ha animato il trono di ida Platano senza riuscire a conquistarla a causa di una serie di segnalazioni che hanno portato la tronista ad eliminarla. Nella stagione di Uomini e Donne attualmente in onda, Mario è tornato come cavaliere del trono over e la sua presenza ha scatenato l’entusiasmo delle dame del parterre. Il 45enne napoletano con un passato da giocatore di basket, infatti, è tra i più corteggiati e, tra le tante dame che gli hanno lasciato il numero di telefono ci sono Margherita Aiello e Morena Farfante.

Mario ha scelto di uscire con entrambe non rinunciando ad una conoscenza più approfondita. Dopo aver baciato e aver dormito con Margherita, infatti, Mario è uscito anche con Morena. Anche con quest’ultima ci sono stati baci, una serata in discoteca e una notte di passione.

Mario Cusitore e la passione in auto con Mario Cusitore: il racconto nello studio di Uomini e Donne

Nella puntata in onda il 16 ottobre 2024, Mario Cusitore, durante una discussione a distanza con Morena Farfante, si è lasciato andare ad una confessione. “Siamo stati insieme” – ha detto il 45enne napoletano che ha poi aggiunto – “Te ti sei messa in un casino dalla quale io ti volevo difendere“. “Sei un pagliaccio”, ha replicato Morena. Oggi, però, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 17 ottobre 2024, Mario svela altri dettagli su quanto accaduto con Morena.

Il cavaliere, infatti, racconta di essere stato a ballare con Morena, Dopo la discoteca, però, la passione ha preso il sopravvento. I due, infatti, hanno trascorso una notte di passione in auto e lui racconta anche che Morena ha poi dimenticato le mutande in auto scatenando la dura reazione dello studio.