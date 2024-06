Chi è Martin Scorsese: mogli, figli e origini italiane/ L’amore per Helen Morris: sposati da 25 anni

Immaginare il mondo del cinema senza Martin Scorsese significherebbe pensare alla filmografia contemporanea e non solo priva dei suoi punti cardine, delle sue magnificenze più evidenti. Il regista, sceneggiatore e produttore ha scritto la storia dell’industria cinematografica e non lo testimoniano unicamente i numerosi premi conquistati ma soprattutto il giudizio di pubblico e addetti ai lavori.

Quattro Golden Globe, incluso uno alla carriera nel 2010; premio Oscar per la miglior regia nel 2007 con The Departed – Il bene e il male. Sono solo alcuni dei premi più prestigiosi ottenuti da Martin Scorsese lungo il corso della sua magnifica carriera cinematografica. Neorealismo e iperrealismo si fondono nelle sue creazioni; cornice perfetta di temi sempre di attualità, sempre trattati in maniera virtuosa e soprattutto innovativa per il genere di riferimento. Una delle sue fortune del regista di origini italiane è stata forse quella di legarsi a personalità che sapessero rappresentare a pieno la sua idea e arte: dal sodalizio con Leonardo DiCaprio a quello con Joe Pesci: sono solo alcuni dei binomi che hanno permesso a Martin Scorsese di creare opere cinematografiche da sempre iconiche.

Martin Scorsese, una vita sentimentale ‘cinematografica’: Helen Morris, l’ultima di moglie del regista

Soffermarsi sulla carriera di Martin Scorsese sarebbe forse doveroso, ma non si può non menzionare le curiosità che riguardano la sua vita sentimentale; forse ‘movimentata’ proprio al pari di una pellicola. L’amor che muove il sole e l’altre stelle, recitava Dante: e forse tale sentimento è stato la linfa primordiale della creatività del regista e sceneggiatore di origini italiane. 5 matrimoni, 3 figlie: la prima ex moglie corrisponde al nome di Laraine Brennan, sposata nel 1965 e dalla quale ha avuto la sua prima figlia Cathy. Il divorziò arrivò nel 1971 e 4 anni dopo Martin Scorsese si legò alla seconda ex moglie, Julia Cameron.

Dal matrimonio con l’ex moglie Julia Cameron – durato soli due anni – nacque la seconda figlia di Martin Scorsese: Domenica. Altrettanto breve è stato il matrimonio con la terza ex moglie, Isabella Rossellini; così come la quarta unione nuziale con Barbara De Fina (1985-1991). La relazione più longeva, che dura ancora oggi, è quella con la produttrice cinematografica Helen Morris. Legati dal sacro vincolo del matrimonio dal 1999; un amore che dura da 25 anni impreziosito – proprio nell’anno delle nozze – dalla nascita della terza e ultima figlia del regista di origini italiane, Francesca.











