Una delle coppie più seguite di questo Temptation Island 2024 è senza dubbio quella composta da Raul Dumitras e Martina De Ioannon. Lui lo abbiamo già conosciuto: è un imprenditore, guadagna molto bene ed è eccessivamente geloso nei confronti della fidanzata. Ed è stato proprio questo il motivo che li ha portati ad affrontare questa prova: lei nel villaggio dei single, e lui tra le tentatrici.

Purtroppo però, Martina non ha fatto che alimentare l’insicurezza di lui dopo essersi probabilmente invaghita di Carlo Marini, tentatore che per tutto il tempo si è dedicato a lei, ascoltandola e giocando velatamente a pensarla insieme fuori dal programma. Chi è Martina De Ioannon? È questa la domanda che si fanno tutti dopo aver conosciuto il suo bel caratterino.

Temptation Island 2024, Martina De Ioannon e il lavoro tra i VIP: “Ho un ristorante di famiglia”

Martina, la fidanzata di Raul ha 26 anni e lavora a Roma in un prestigioso ristorante appartenente proprio alla sua famiglia, “Da Dante”. Nella capitale, il locale è molto conosciuto per ospitare tantissimi VIP come Mahmood, Francesco Totti e tantissimi altri che ogni tanto compaiono nelle foto taggate su Instagram dell’account del famoso ristorante. Martina De Ioannon si definisce un’imprenditrice, come possiamo vedere dalla biografia del suo profilo social, e di certo è una grande appassionata di viaggi e moda. Spuntano foto in costume, foto a Disneyland e meravigliosi scatti di lei in mezzo alla natura e ad un elefante. Allo stesso tempo, nessuna foto insieme al fidanzato Raul, che dal canto suo è parecchio geloso della fidanzata.

Sentimento alimentato anche dalla mancata volontà di lei di andare a convivere. Come ha annunciato nel video di presentazione, infatti, Raul ha pensato più volte ad una convivenza dopo 10 mesi di relazione, ma lei proprio non ne vuole sapere. I fan da casa si sono affezionati moltissimo a lui, spalleggiandolo a suon di commenti positivi dopo aver visto il comportamento di Martina De Ioannon, che si è dimenticata di avere un fidanzato dall’altra parte del villaggio. Raul, invece ha appena fatto scalpore dopo aver dichiarato di guadagnare sei stipendi al mese grazie al suo lavoro di imprenditore, lavoro simile a quello del tentatore Carlo Marini, che oramai pare aver conquistato il cuore della ragazza.