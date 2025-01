Massimo Gentili è tra i protagonisti indiscussi di Io Canto Senior 2025, lo show fatto di musica ed emozioni da vivere con tutta la famiglia presentato in prima serata da Gerry Scotti su Canale 5. Sin dalla prima puntata Massimo Gentili ha attirato l’attenzione di quasi tutti i giudici e coach che hanno apprezzato il suo talento canoro. Durante la seconda puntata, Massimo è arrivato sul palcoscenico accolto da Gerry Scotti che ha sottolineato la sua bravura. “Ci hai già colpiti la settimana scorsa con la potenza della sua voce, ma l’amore per la musica la erediti dal nonno vero?” domanda il padrone di casa.

Massimo racconta come è nata la sua passione per la musica: “mio nonno era un falegname, prendeva la pistola del compressore dell’aria se la spruzzava addosso, si levava trucioli e segatura e andava a insegnare musica alla banda del paese. Mio padre dipingeva, ma mi ha sempre dato questo imprinting: studia, trovati un lavoro e in seguito farai e così ho fatto. Sono entrato in una multinazionale elettrica e sono un impiegato, ma nel 1991 quando mi ha lasciato ho deciso che questa cosa dovevo farla, ma con un significato diverso e l’ho dedicata a chi soffre”.

Massimo Gentili conquista pubblico e giuria di Io Canto Senior 2025

La musica è diventata per Massimo Gentili qualcosa a cui aggrapparsi dopo la morte del padre e Io Canto Senior rappresenta il sogno di una vita. Dopo aver fatto alzare tutti in piedi con “Il mare calmo della sera”, il cantante è riuscito a replicare con una emozionante esibizione sulle note de “La luna che non c’è”. Seconda standing ovation del pubblico e 38 punti assegnati dalla giuria. ”

Fabio Rovazzi: “mi è piaciuto molto quello che hai detto prima dell’esibizione, forse quella cosa ti ha fatto emozionare dopo, ma è bello perchè vedi sotto un’altra veste un’esibizione. E’ bello vedere quando si crea un vuoto nella vita della persona e cerca di riempirlo con più coraggio. Sei stato bravissimo, hai fatto un’evoluzione definitiva e abbiamo deciso di darti un 19!”. Anche Iva Zanicchi e Orietta Berti l’hanno premiato: “è stato molto bravo, questo uomo ha una voce portentosa anche se ha avuto qualche piccola indecisione all’inizio si è riscattato con quel finale. Noi le abbiamo dato 19!”. Che dire: è stato un successo!

