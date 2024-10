Tutto su Matteo, cavaliere del trono over di Uomini e donne

Matteo è uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne e, dopo aver lasciato il numero a Barbara De Santi per poi decidere di non conoscerla, ha scelto di frequentare Morena e Margherita, due delle nuove dame del parterre che stanno uscendo anche con Mario Cusitore. Matteo, dopo essere stato accusato da Aurora Tropea di non essere uscito con Barbara De Santi perché abituato a frequentare dame più giovani, ha deciso di conoscere sia Morena che Margherita. Di chi sia, tuttavia, effettivamente il nuovo cavaliere del trono over non si sa.

Matteo, infatti, non si è presentato al centro dello studio e non ha svelato se sia mai stato sposato, se abbia figli e da quanto tempo sia single. Tuttavia, la sua avventura nella trasmissione di Maria De Filippi non è iniziata nel migliore dei modi perché, dopo la lite con la de Santi, anche le frequentazioni con Morena e Margherita non vanno meglio.

Matteo tra Morena e Margherita a Uomini e Donne: delusione per il cavaliere

Nella puntata di Uomini e donne in onda il 14 ottobre 2024, Matteo si accomoda al centro dello studio accanto a Mario Cusitore con cui condivide la conoscenza con Morena e Margherita. Matteo, in particolare, è uscito con Margherita ma l’appuntamento non è andato bene perché la dama, delusa dall’atteggiamento del corteggiatore napoletano nei suoi confronti, dopo aver pianto in camerino, durante l’uscita con Matteo, ha parlato solo di Mario irritando il cavaliere.

Matteo, inoltre, ha ammesso di essere deluso anche da Morena che, tuttavia, rispetto a Margherita, era la sua seconda scelta. Al centro dello studio, infatti, il cavaliere spiega che, tra le due dame, aveva una preferenza dichiarata per Margherita con cui, però, non ha trascorso una piacevole serata.

