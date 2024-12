Mattia Briga, chi è e carriera del rapper: da Amici al Festival di Sanremo

C’è anche Mattia Briga tra gli ospiti di Caterina Balivo, nella nuova puntata de La volta buona in onda oggi pomeriggio su Rai 1. Romano d’origine e classe 1989, il rapper e cantautore sin da giovane ha inseguito la sua passione per la musica, viaggiando per l’Europa e avvicinandosi principalmente all’hip hop, spaziando poi nel rap. La grande svolta in carriera arriva nel 2015, quando entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi dove si classifica secondo nel Serale alle spalle dei The Kolors.

Fu per lui un’esperienza formativa e di crescita molto importante, in seguito alla quale ha trovato la sua strada pubblicando nello stesso anno l’album Never Again e ottenendo un grande successo con il singolo L’amore è qua; per lui è inoltre arrivata l’opportunità di calcare il palco del Festival di Sanremo in coppia con Patty Pravo nel 2019, in gara con il brano Un po’ come la vita. In un’intervista rilasciata a Billboard diversi anni fa, Briga ha così raccontato la sua esperienza artistica: “Io vengo dal rap ma sono sempre stato un rapper atipico. Ho sempre legato strofe serrate con ritornelli melodici molto aperti. Anche le mie collaborazioni non sono mai state solo circoscritte al mondo rap“.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Mattia Briga è dal 2019 fidanzato con Arianna Montefiori, con la quale è convolato a nozze nel 2021: la cerimonia si è tenuta presso la meravigliosa cornice della Basilica di San Pietro a Roma. Se lui è un celebre volto della scena rap italiana, lei è invece una famosa attrice di fiction televisive; sul piccolo schermo ha infatti recitato in Che Dio ci aiuti, L’isola di Pietro e Il paradiso delle signore, oltre ad aver preso parte ad alcuni episodi de L’ispettore Coliandro e Don Matteo.

La coppia è innamoratissima e, come raccontato da Briga in un’intervista rilasciata all’Adnkronos lo scorso mese, la scelta di sposarsi è avvenuta in maniera spontanea e non programmata: “Non esistono formule magiche o segreti per una relazione sana. Io penso che tra noi sia avvenuto tutto in maniera assolutamente naturale, uno si deve anche fidare delle cose che scorrono, e quando accade bisogna seguire il flusso“.