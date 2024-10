Torna uno degli appuntamenti più attesi della stagione televisiva; una nuova stagione di Boss in Incognito su Rai Due e – come spesso si dice – squadra che vince non si cambia. Torna come conduttore Max Giusti, consolidato grazie alle sue qualità nel saper comunicare con il pubblico con ironia e professionalità. Il suo ritorno al timone del programma riaccende chiaramente i riflettori su curiosità che riguardano anche la vita privata; non molti sanno che il conduttore è legato a sua moglie Benedetta Bellini dal 2004. Un amore custodito con grande attenzione e protetto dall’attenzione mediatica. Dopo le nozze nel 2009, la coppia ha impreziosito ulteriormente il rapporto con la nascita di ben due figli: Matteo e Caterina, nati rispettivamente nel 2010 e nel 2012.

Max Giusti e la moglie Benedetta Bellini: dal primo incontro alle nozze nel 2009

Benedetta Bellini – moglie di Max Giusti prossimo al ritorno come conduttore di Boss in Incognito – non è nota al mondo dello spettacolo, circostanza che giustifica la sua attenzione sul tema della privacy a proposito della sua vita privata. Rare sono le occasioni in cui il conduttore si è espresso sulla liaison ma ciò non toglie nulla alla relazione che dura da diversi anni

Un piccolo aneddoto sul rapporto tra Max Giusti e la moglie Benedetta Bellini riguarda il primo incontro; come racconta Libero, i due si sono conosciuti nel 2004 ‘grazie’ ad uno spettacolo di Beppe Grillo. Da allora fanno coppia fissa e, come anticipato, hanno compiuto il grande passo del matrimonio. Una relazione ventennale che riempie il cuore del conduttore: “E’ molto diversa da me, elegante e chic. Grazie a lei ho imparato tante cose, ho vissuto una grande evoluzione anche perchè ero sicuro che non mi sarei mai sposato, invece…”.