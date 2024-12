Paolo Stile, nuova esterna con Francesca Sorrentino

Paolo Stile non rinuncia a corteggiare Francesca Sorrentino e, nella puntata di Uomini e Donne del 3 dicembre 2024, torna al centro dello studio per un confronto con la tronista. Il momento dedicato a quest’ultima inizia con il filmato dell’esterna fatta da Francesca e Paolo. La tronista ha raggiunto il corteggiatore in camerino per avere un chiarimento con lei. Francesca ammette di essere interessato a lui e di aver trovato tante cose che le piacciono della sua personalità.

L’interesse di Francesca per Paolo era evidente sin dal giorno in cui la tronista aveva chiesto alla redazione di richiamarlo in trasmissione dopo averlo eliminato. Sin dalle prime esterne, tra i due c’è stato un feeling speciale che, però, si è interrotto dopo la scelta della tronista di dedicare più tempo a Gianmarco con cui c’è stato anche un bacio. Paolo spiega che è normale essere infastidito dalla visione di un bacio con un altro ragazzo aggiungendo di augurarsi di arrivare ad un bacio con lei quando non ci sarà più l’interesse per altri ragazzi.

Paolo Stile, il feeling con Francesca Sorrentino scatena la reazione di Gianmarco

Se tra Paolo e Francesca torna il feeling delle settimane scorse, così non è con Gianmarco, il corteggiatore che ha baciato la tronista. Rimasto a casa, Gianmarco ha osservato il filmato dall’esterna dalla sedia ascoltando anche il confronto tra il corteggiatore e la tronista e non nascondendo la propria delusione nei confronti di Francesca che, secondo il parere di Gianmarco, non dà molto peso al loro rapporto.

Deluso e amareggiato dalla situazione e dall’atteggiamento di Francesca, Gianmarco decide di alzarsi e lasciare lo studio. Di fronte alla scelta di Gianmarco, Francesca decide di non lasciarlo solo ma di seguirlo dietro le quinte per poter avere un nuovo confronto con lui e provare a recuperare.

