Uomini e donne, anticipazioni 3 dicembre 2024: confronto tra Alessio e le Dame

Nuovo appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne 2024 che torna in onda oggi pomeriggio, martedì 3 dicembre, con una puntata ricca di sorprese e confronti serrati tra i protagonisti dei due troni. Entriamo ora nel dettaglio delle anticipazioni della nuova puntata, riportate in un video pubblicato sul sito di Witty Tv, e scopriamo insieme cosa succederà quest’oggi, a partire dal Trono Over.

Chi è Alessio Pili Stella, cavaliere di Uomini e Donne/ "Mi piacciono Prasanna, Morena e Francesca"

Ampio spazio verrà dedicato ad Alessio Pili Stella, che avrà un confronto al centro dello studio con le Dame con cui sta avviando una conoscenza. “Ma se mi piacete tutte e tre, che devo fare?“, si domanda il Cavaliere, di fronte a lui tra le altre ci sono Morena e Francesca. Si torna poi a parlare della frequentazione in corso tra Fabio e Gemma Galgani, con Giuseppe che rivolge una domanda molto secca al Cavaliere: “Fabio, io vorrei sapere da te se senti il desiderio di possedere fisicamente Gemma“. Quale sarà la sua risposta?

Chi è Chiara Cainelli, nuova concorrente Grande Fratello 2024/ Da Miss Italia a Uomini e Donne: età e lavoro

Uomini e donne, Trono classico: Francesca scatena l’ira di Gianmarco

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne per la puntata di oggi, anche il Trono classico, che ieri ha vissuto il turbolento addio di Alessio Pecorelli, vivrà di importanti confronti tra i protagonisti. Francesca Sorrentino ha rivalutato il corteggiatore Paolo dopo l’ultimo periodo e ammette: “Mi ha fatto bene, mi sono data un’altra possibilità e l’ho rivalutato tanto“. Dichiarazioni che però scatenano l’ira di Gianmarco, altro suo corteggiatore, che sbotta contro di lei: “Io ho capito invece in questi giorni quanto non te ne frega del rapporto nostro“.

Alessio Pecorelli dopo addio Uomini e Donne: "Chiamato da corteggiatrici"/ "Fidanzata? Verità segnalazioni"

Anche Martina De Ioannon sarà al centro dello studio per un confronto con i suoi due corteggiatori, Gianmarco e Ciro. La tronista sta approfondendo in questi giorni la conoscenza con Gianmarco, il quale sottolinea i momenti belli vissuti insieme e quanto non ci sia alcun imbarazzo nei loro silenzi: “Spesso quando si sta insieme, nei silenzi uno sta a disagio. Io sto disagio non l’ho avuto“. Anche la tronista conferma: “Nemmeno io“. Ci sarà spazio anche per un faccia a faccia con Ciro?