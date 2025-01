L’amore per Napoli, in tutte le sue sfumature, trasuda dalla carriera di Pietro Perone: giornalista e caporedattore de Il Mattino. Ha dedicato quasi la sua intera carriera a raccontare la sua realtà nativa, celebrando le bellezze, demonizzando e denunciando le bruttezze di ciò che nasce e vive all’ombra del Vesuvio nel corso degli anni. Dalla sua maestria alla penna arrivano i racconti dei più grandi, da Massimo Troisi a Pino Daniele; senza dimenticare anche le brutture che attanagliano la città di Napoli e che con pregevole merito racconta e sottolinea l’urgenza che determinati temi richiedono.

Proprio di recente, Pietro Perone ha pubblicato il suo ultimo libro che celebra una delle icone indiscusse della sua Napoli: Pino Daniele. Un racconto che non si ferma alle gesta artistiche ma che sviscera il suo immenso lato umano, la bellezza delle sue forme di creazione e il suo impegno costante per la realtà quotidiana partenopea. Non si hanno notizie sulla vita privata di Pietro Perone; dalla moglie ai figli. Grande discrezione per il giornalista e caporedattore de Il Mattino – ospite oggi a Domenica In – a proposito di ciò che riguarda la sua quotidianità separata dalla professione.