Andrea Settembre fa parte della rosa delle 24 nuove proposte di Sanremo Giovani 2024. Il suo nome d’arte è Settembre, è di Napoli e ha 23 anni. Nel corso della sua carriera ha partecipato con successo a diversi talent show. Inizia la sua carriera lavorando in una web tv, la passione per la musica non lo abbandona e si fa conoscere postando video musicali su Youtube. Nel 2019 partecipa a “The Voice of Italy“, la sua esibizione viene apprezzata dai giudici e finisce nella squadra di Gigi D’Alessio. Dopo il talent di Rai2 non si ferma e continua la sua scalata musicale, pubblicando diversi singoli su TikTok. Nel 2023 approda a X Factor, anche qui il suo talento non passa inosservato e dopo i Bootcamp riesce ad accedere agli Home Visit per approdare ai Live dove entra a far parte della squadra di Dargen presentando la cover “Amandoti” dei CCCP. Andrea Settembre piace perché riesce a mischiare la musicalità partenopea con canzoni più recenti. Il suo sound è moderno ma mixato con il dialetto napoletano riesce a rendere contemporanee canzoni che in apparenza sembrano lontane ma in realtà sono molto vicine a noi.

Dopo aver partecipato a una varietà di talent, Andrea Settembre non poteva perdersi l’opportunità di partecipare alle selezioni di Sanremo Giovani 2024. Anche in questa impresa è riuscito e il suo talento è stato nuovamente apprezzato dalla giuria. Ora manca il tassello finale, ossia passare il verdetto della giuria e arrivare a febbraio sul palco dell’Ariston. Settembre non dovrebbe avere problemi, perché musicalmente è molto versatile, ha questa capacità di mischiare la tradizione con il moderno che piace. La sua voce graffiante è una particolarità che lo contraddistingue. Nonostante la giovane età è riuscito a cucirsi addosso la sua identità. Sul suo profilo Instagram è possibile ascoltare il suo brano “Vertebre”, il pubblico già lo sta apprezzando. In un’intervista l’artista ha dichiarato di stare bene in compagnia della gente, ma preferisce anche vivere momenti di solitudine e ragionare con se stesso. Ama il mare, la sua bella Napoli e l’estate. È una persona attiva, fa tante cose: canta, scrive, frequenta gli amici, tutte cose che lo fanno stare bene con se stesso e con gli altri e lo fanno sentire vivo.

SANREMO GIOVANI 2024, SETTEMBRE E VERTEBRE: LA DIFFICOLTÀ NELLE RELAZIONI

“Vertebre”, la canzone che porta Settembre a Sanremo Giovani 2024 apre al mondo dei giovani e alle problematiche adolescenziali. Parla del dolore che un giovane incontra nella sua vita relazionandosi con gli altri e della vulnerabilità che ha nell’affrontare i sentimenti quelli veri che nascono dal profondo del cuore e difficili da gestire. La metafora “Strappare la pelle dalle vertebre” fa capire la sofferenza e l’abbandono che la persona vive: una visione che richiama la paura di essere vulnerabili ed esposti al dolore.

Oppure la strofa: “Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età”, esprime un disagio interiore, l’incapacità di cogliere le cose belle della vita, anche momenti intimi, togliendoci il piacere di essere felici. Qui potete vedere il video di Settembre e della sua Vertebre, brano per Sanremo Giovani 2024.