Silvia Avallone, chi è e carriera della scrittrice: il grande successo con Acciaio

Silvia Avallone è una delle più raffinate penne italiane e, nel corso della sua lunga carriera come scrittrice e poetessa, ha pubblicato diverse opere e poesie e ricevuto importanti premi e riconoscimenti. Originaria di Biella, classe 1984, si è laureata in Filosofia a Bologna e ha conseguito la specializzazione in Filologia moderna; archiviato il percorso di studi non ha abbandonato la sua passione per la scrittura, anzi, ha iniziato a collaborare per il Corriere della Sera e 7 e, nel 2007, ha pubblicato anche una raccolta di poesie.

Nel corso della sua carriera Silvia Avallone ha pubblicato diversi romanzi a cominciare da quello di debutto, Acciaio, edito Rizzoli nel 2010, che ha fatto incetta di premi; ha infatti vinto i premi Flaiano, Fregene, Campiello ed è arrivato in seconda posizione al Premio Strega nel 2010, dietro a Canale Mussolini di Antonio Pennacchi.

Silvia Avallone tra scrittura, televisione e riconoscimenti ricevuti

Acciaio, romando d’esordio di Silvia Avallone, si è rivelato anche una fonte d’ispirazione per numerose altre opere, cinematografiche ma anche musicali. Ha infatti ispirato l’omonimo brano di Noemi, così come l’omonimo film diretto da Stefano Mordini e con protagonisti Vittoria Puccini e Michele Riondino, presentano alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2012.

In carriera Silvia Avallone ha pubblicato anche il romanzo Marina Bellezza nel 2013, sua seconda opera, mentre l’anno successivo ha avuto il privilegio di partecipare alla giuria di qualità del Festival di Sanremo; fra le sue recenti opere troviamo invece Cuore nero, il suo ultimo romanzo pubblicato quest’anno. Infine, tra i numerosi riconoscimenti ricevuti, la scrittrice è stata anche insignita di una prestigiosa onorificenza: è stata infatti nominata Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 2021.

