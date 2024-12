Marito di Ferzan Ozpetek: chi è Simone Pontesilli, sposato nel 2016

Non tutti sanno che il grande regista Ferzan Ozpetek è sposato da quasi dieci anni con il marito, Simone Pontesilli, al quale è però legato da molto prima. Ferzan e Simone, infatti, sono vicini da oltre vent’anni ma solamente nel 2016 hanno deciso di unirsi civilmente in matrimonio, per unire legalmente le loro vite oltre che le loro anime, già vicine da molto tempo prima. I due sono molto legati e nonostante la notorietà di Ferzan, uno dei registi più amati e apprezzati al mondo, tengono particolarmente alla loro privacy, che tutelano in ogni modo. Non sono tanti, infatti, i dettagli che conosciamo sulla loro vita. Sappiamo che la cerimonia delle loro nozze è stata privata e intima, così come in generale la loro vita, che non viene spiattellata sui social ma viene protetta.

Alessandra Celentano e il 'giallo' della maglietta BNM ad Amici 2024/ "Bimbamin*hia? No, vuol dire..."

Per questa ragione, infatti, anche il loro matrimonio è stato destinato solamente ad amici e parenti: le persone presenti erano solamente quelle a loro più vicine. Simone Pontesilli, però, non viene descritto come “marito” dal regista turco, che non ama questa parola: a spiegarlo è stato proprio Ferzan, parlandone a TPI, in una delle rare interviste sul tema. “Sposato non è esatto, non c’è il matrimonio in Italia. Detesto quando dicono ‘suo marito’, io non ho un marito: per me è un compagno di vita, un compagno di viaggio” ha spiegato il turco.

Luisa Ranieri, chi è: dal cinema al matrimonio con Luca Zingaretti/ "Lui guadagna più di me"

Perché Ferzan Ozpetek e suo marito non hanno avuto figli

Ferzan Ozpetek e Simone Pontesilli non hanno figli: non ne hanno neppure adottati. Questo perché non si sentivano pronti, o almeno così ha spiegato il regista turco. Parlando a Vanity Fair dell’argomento, qualche tempo fa Ozpetek ha spiegato: “Crescere un figlio comporta delle responsabilità che non sono pronto ad assumermi”. Per questa ragione, il grande regista turco ha rifiutato la proposta di una sua amica, che tempo fa gli aveva chiesto di avere un bambino insieme. Nella vita del marito di Ferzan Ozpetek e della sua, non c’è dunque alcun bambino.