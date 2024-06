Chi è Stefania, mamma di Edoardo Franco all’Isola dei Famosi 2024/ Il rapporto con il papà: “C’è sempre, ma…”

“Mio figlio è stato un po’ penalizzato”, la ‘stoccata’ in diretta all’Isola dei Famosi 2024 di Stefania, mamma di Edoardo Franco

Siamo ormai prossimi a scoprire chi sarà il vincitore dell’Isola dei Famosi 2024 e una buona parte di fan sembra fare il tifo per un naufrago in particolare: Edoardo Franco. Lo chef è riuscito ad agguantare un posto per l’ultimo atto nonostante il brivido del televoto flash nel corso della semifinale del reality. Proprio in quell’occasione c’è stato spazio per una velata polemica da parte di Stefania, mamma di Edoardo Franco.

“C’erano le prove fisiche, quindi sappiamo bene che Edoardo non ne ha mai vinta una quindi non avevamo grosse aspettative. Sicuramente è stato un po’ penalizzato, però…”. Queste le parole di Stefania, mamma di Edoardo Franco, che dopo aver alluso ad una sorta di ingiustizia nei confronti del figlio all’Isola dei Famosi 2024 si è però detta convinta del sostegno del pubblico che, in effetti, lo ha poi mandato direttamente in finale. “E’ stata la scelta della catena? Sì, alla fine come dice sempre lui è il pubblico che premia”.

Sempre nel corso della semifinale dell’Isola dei Famosi 2024, Edoardo Franco ha ricevuto un forte messaggio di incoraggiamento da sua mamma Stefania: “Ciao figlio! Senti, ma se superiamo questo televoto fatti tornare la voglia di parlare, forza! Ti voglio tanto bene. Ascolta una cosa, a prescindere da come andrà guarda che hai fatto una bellissima figura; sei sempre stato schietto e diretto, non le hai mai mandate a dire”. La madre del naufrago ha poi aggiunto: “Non hai mai dovuto chiarire successivamente: quindi sii fiero del tuo percorso perchè a prescindere sei stato grande, grande, grande!”.

In studio la madre di Edoardo Franco è sempre stata presente, il papà invece ha sicuramente osservato le gesta all’Isola dei Famosi 2024 da casa. Su di lui non sappiamo molto, se non il racconto fatto ai tempi di Masterchef: “Mio padre c’è sempre per me ma non è realmente in grado di darmi un sostegno morale perché soffre di ansia, depressione ed è bipolare”. Queste le parole di Edoardo Franco a proposito del papà, che poi aggiunse: “Sono io che aiuto lui e cerco di tenere unita la famiglia”.











