Virna Toppi è nata il 24 dicembre 1992 a Lentate Sul Seveso ed è una ballerina famosissima che sta conquistando un successo dopo l’altro nel corso della sua splendida carriera. Sin da bambina ha manifestano la sua immensa passione per la danza, all’inizio però i suoi genitori non l’hanno assecondata e l’hanno spinta a svolgere altre attività. Quando aveva otto anni si è però iscritta ad un corso di danza al ‘Collegio arte e Danza’, dove sin da subito ha dimostrato di avere un talento incredibile. Nel 2003 approda all’Accademia del Teatro alla Scala, dove si è diplomata nel 2011 e nello stesso anno ha iniziato a lavorare in Germania, nel Balletto del Teatro dell’Opera di Dresda. Con la famosa compagnia ha danzato in balletti molto importanti come: Il Lago dei cigni, La bella addormentata nel bosco, An evening with the works, Coppelia, Nutcracker e molti altri ancora.

Vybes, chi è il cantante di Amici 2024? "Facevo il panettiere"/ Vero nome, età, fidanzata e canzoni

Nel 2012 Virna Toppi è tornata in Italia e ha iniziato a lavorare nella compagnia del Teatro alla Scala, due anni dopo diventa solista e nel 2018 raggiunge un traguardo importantissimo diventando ‘Prima Ballerina’. L’anno successivo è tornata in Germania, a Monaco di Baviera, danzando nel ruolo di prima ballerina nel Balletto di Stato Bavarese, il ‘Bayerische Staatsballett’. Nel 2020 ha deciso di tornare in Italia, dove ancora oggi è la prima ballerina al Teatro alla Scala di Milano, tantissimi sono i premi e i riconoscimenti che ha ottenuto nel corso della sua carriera. Tra questi: il Premio Prix Ballet2000 a Cannes, il Premio International Dance Leonide Massine a Positano, il Premio Oscar per la danza come Ballerina dell’anno al Cinecittà World Roma, il premio Europa in Danza a Roma e molti altri ancora.

Perché Deborah Lettieri e Alessandra Celentano hanno litigato ad Amici 2024?/ Un compito scatena tutto

Non solo ballerina ma anche moglie e mamma, la vita privata di Virna Toppi e il ritorno ad Amici

Nel mondo della danza Virna Toppi ha trovato anche l’amore, infatti è sul palco del Teatro alla Scala che ha conosciuto Nicola Del Freo, anche lui primo ballerino. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, c’è stata un’incredibile intesa già durante il loro primo incontro. I due sono convolati a nozze il 16 ottobre 2022 in provincia di Lecco, a Villa Subaglio, a Merate e sono più complici e innamorati che mai. Lo scorso 24 agosto è nata la loro prima figlia, Asia, che ha portato immensa gioia e felicità nella loro vita.

Amici 2024, scatta il bacio tra Chiara e Trigno: "Svegli tutta notte"/ "Devo dire basta sennò..."

La famosissima ballerina dopo l’annuncio della gravidanza aveva ammesso che lei e il marito non si aspettavano di diventare genitori così presto, entrambi però erano al settimo cielo, in varie occasioni hanno fatto sapere che la nascita della figlia è stata una gioia immensa e da quel momento la loro vita è cambiata positivamente. In passato Virna Toppi è approdata ad Amici nei panni di giudice e presto tornerà nella nota scuola sempre nel ruolo di giudice. Sarà infatti ospite nella quinta puntata del talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, in onda oggi, domenica 27 ottobre 2024, dove giudicherà la gara di ballo.