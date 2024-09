Chi sono Chiara Maderna e Pietro De Luca, la nuova scommessa degli esperti di Matrimonio a prima vista 2024

Chiara Maderna e Pietro De Luca sono una delle nuove coppie di Matrimonio a prima vista 2024. Trentottenne lei, trentasettenne lui. Nella scheda di presentazione i due novelli sposi appaiono molto affini, grazie ad una lunga serie di passioni comuni che potrebbero agevolare la scintilla. Sarà davvero così? Nella prima puntata di questa nuova edizione di Matrimonio a Prima vista 2024, Chiara e Pietro scopriranno di essere stati messi in coppia dagli psicologi e dagli esperti, curiosi di vederli all’opera e capire se potrà nascere qualcosa tra loro.

Matrimonio a prima vista 2024, che fine hanno fatto le coppie della scorsa edizione?/ Disfatta generale

Ma cosa sappiamo dei due concorrenti che stanno per intraprendere il loro viaggio sentimentale su Real Time? Chiara lavora come insegnante alle scuole elementari, vuole avere tutto sotto controllo ma in quest’esperienza spera di riuscire a lasciare andare e vivere le cose con più leggerezza. Al momento vive da sola e in casa ha una stanza completamente dedicata ai suoi abiti e alle sue scarpe.

Chi sono Valentina Pangallozzi e Erik Ilardo, Matrimonio a prima vista 2024/ La coppia condivide un sogno…

Matrimonio a prima vista 2024, Chiara Maderna e Pietro De Luca pronti a fare conoscenza

Prima di abbandonare, Chiara aveva praticato danza per anni. Oggi continua a danzare ma preferisce altre tipologie di balli. Ama inoltre viaggiare, fare sport e avere una vita molto attiva. Cresciuta in una famiglia vecchio stampo, ha rapporti schietti con papà e mamma, così come coi due fratelli. Per quanto riguarda Pietro, sappiamo che è store manager di un negozio, ama il contatto con le persone, così come la musica e gli strumenti.

Nel tempo libero ama fare palestra, calcio e praticare breakdance. In famiglia è molto vicino a sua mamma, con la quale ha costruito un rapporto stupendo negli anni. E’ inoltre molto legato a suo fratello e a sua sorella. Come andrà la conoscenza con Chiara? Le basi per un rapporto promettente sembrano esserci tutte…

Concorrenti Matrimonio a prima vista 2024: chi sono?/ Le coppie e le loro prime rivelazioni