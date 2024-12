Corpo di ballo This Is Me: tanti ex di Amici tra i ballerini professionisti

Se This Is Me celebra i talenti più forti nati nel talent di Amici, il corpo di ballo del programma fa in effetti lo stesso, puntando l’attenzione su alcuni dei più bravi danzatori passati nella scuola di Cinecittà. Tra i ballerini professionisti che si esibiscono accanto ai noti talenti di Amici ci sono molti ‘ex’, alcuni dei quali subito riconosciuti dai fan più assidui. Tra i volti più recenti c’è Alessio Cavaliere, che ha partecipato all’edizione 22 di Amici come ballerino hip hop.

Pur non essendo arrivato alle fasi finali del serale, il talento indiscusso di Alessio lo ha portato a diventare uno dei professionisti di Amici prima e di This Is Me poi. Stessa cosa per Daniele Sibilli, la cui partecipazione al talent risale all’undicesima edizione. Come loro anche Alessio Gaudino, altro volto fisso del cast di professionisti di Amici che ha partecipato come allievo nel 2016. Ragazzi molto talentuosi, che hanno saputo affermarsi anche al di fuori del programma di Maria De Filippi. Sibilli, ad esempio, ha ballato con Madonna ed ha anche vinto un importante concorso di danza in Ucraina.