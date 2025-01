Tutto sui genitori di Barbara Alberti

Scrittrice, sceneggiatrice, drammaturga, giornalista, personaggio televisivo e attrice italiana, Barbara Alberti non si è fatta mancare nulla nella sua vita seguendo tutte le sue passioni. Donna libera e indipendente, è cresciuta con due genitori che, quando lei aveva solo 15 anni, decisero di lasciare l’Umbria, la regione in cui è nata, per trasferirsi a Roma, la città che ha contribuito a formare la scrittrice e a farla diventare la donna di oggi.

“Assisi per me era il paradiso. Ma avevo 15 anni, i miei genitori si sono trasferiti, e li ho dovuti seguire. A Roma rimasi sconvolta dalla freddezza della grande città. Quando ero al liceo, incontravi dei ragazzi a una festa, li rivedevi al mattino nei corridoi della scuola, e neanche ti salutavano. Al cinismo romano non mi sono mai abituata”, ha raccontato la Alberti in un’intervista rilasciata ai microfoni di “Perfide interviste”.

Barbara Alberti senza filtri su Raiuno

Barbara Alberti si racconta senza filtri nella puntata de La volta buona del 6 gennaio 2025. “Davanti a me ho una donna che non ha niente in faccia se non i suoi gioielli”, spiega Caterina Balivo notando il look senza trucco e senza filtri della scrittrice. “La vecchiaia fa talmente orrore che non si dice più. Ai miei tempi era un’età come tante”, racconta la Alberti che, poi, ripercorre un po’ la sua carriera partendo dall’imitazione che le ha fatto Virginia Raffaele. Spazio, poi, ai vari litigi avuti con Vittorio Sgarbi e alle successive riappacificazioni.

“La gente non è amica dell’amore”, racconta la Alberti che, poi, si lascia andare a complimenti per la Balivo. “Sono troppo vecchia per invidiarti altrimenti ti avrei invitata volentieri“, racconta.