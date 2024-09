Millie Moi e Michele Varriale coppia di Temptation Island 2024 settembre: scopriamo chi sono

Millie Moi e Michele Varriale formano una delle coppie di Temptation Island 2024 settembre a cui hanno deciso di partecipare sperando di risolvere la crisi che stanno vivendo soprattutto per la poca fiducia di lui che non riesce a fidarsi completamente della fidanzata. Millie Moi ha 25 anni e lavora come lashmaker e hostess. Michele, invece, ha 28 anni ed è un commerciante di abbigliamento. Entrambi sono di Rimini, stanno insieme da 1 anno e 10 mesi ma non convivono.

A scrivere alla redazione di Temptation Island è stata Millie che vorrebbe più fiducia dal fidanzato che, invece, la accusa di avere atteggiamenti “poco consoni ad una ragazza fidanzata”. Su Instagram, Millie ha un profilo pubblico ed è seguita da più di 7mila followers a cui regala spesso foto in cui sfoggia la sua indiscutibile bellezza.

Millie Moi e Michele Varriale: la precedente relazione di lei scatena la crisi

Michele Varriale non nasconde di avere poca fiducia nei confronti della fidanzata Millie Moi a causa di una precedente relazione di quest’ultima. “Di lei non mi fido, non ha comportamenti consoni a una ragazza fidanzata. Lei è stata con un mio amico prima di stare con me, questa cosa mi blocca nel fare un passo in più con lei. Anche i miei amici mi spingono a bloccare la nostra storia“, le parole di lui nel video di presentazione.

Millie, invece, non crede di avere atteggiamenti sbagliati sostenendo di essere semplicemente molto estroversa: “Io chiacchiero con i suoi amici, ma lui dice che dò troppa confidenza, che sono sempre addosso ai ragazzi. Qualsiasi cosa faccio è sbagliata. Voglio fargli capire che nonostante il mio carattere sia così, non vuol dire che io lo tradisca o che gli manchi di rispetto”, le parole di lei.

