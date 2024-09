Valentina e Erik, chi sono i concorrenti di Matrimonio a prima vista Italia 2024

Tra i futuri sposi e concorrenti di Matrimonio a prima vista 2024 ci sono Valentina Pangallozzi e Erik Ilardo. Una coppia che, secondo gli esperti del reality, potrebbe regalarci parecchi spunti interessanti nel corso di questa nuova stagione. Valentina è in cerca di una persona forte al suo fianco, un compagno per la vita con cui condividere le sue passioni e di cui innamorarsi perdutamente. Ventinovenne romana, la nuova concorrente di Matrimonio a prima vista 2024, si considera una persona molto sensibile, simpatica e agguerrita per ciò che conta.

Matrimonio a prima vista 2024, che fine hanno fatto le coppie della scorsa edizione?/ Disfatta generale

Nel tempo libero si diverte a scattare fotografie, camminare in mezzo alla natura e fare lunghe passeggiate. Valentina è molto legata alla sua famiglia, in particolare modo a sua sorella che è la sua confidente numero uno. Adesso si prepara a conoscere Erik Ilardo in questa nuova avventura a Matrimonio a Prima vista 2024, nella speranza che le cose possano decollare.

Concorrenti Matrimonio a prima vista 2024: chi sono?/ Le coppie e le loro prime rivelazioni

Valentina Pangallozzi e Erik Ilardo di Matrimonio a Prima Vista 2024 pronti a dirsi “sì, lo voglio”?

Anche Erik Ilardo scalpita all’idea di conoscere la sua futura moglie a Matrimonio a prima vista 2024. Scatterà la scintilla con Valentina? Gli psicologi li hanno accoppiati con le migliori intenzioni, ovviamente, ma poi occorrerà capire come andranno le cose quando Erik e Valentina si incontreranno per la prima volta. Ma chi è il futuro marito di Valentina?

Ha trentadue anni, arriva da Pescara ed è considerato un uomo brillante e con tantissimi interessi. Nel tempo libero ama scrivere e godersi la casa che ha ricevuto da mamma e papà e che ha ristrutturato personalmente. Adesso sogna, in quella casa, di portare la sua futura moglie, con la quale un giorno costruire una famiglia. Sarà proprio Valentina?

Chi sono Asia Marchesi e Anthony Giavarini, Matrimonio a prima vista 2024/ Lui uomo di campagna, lei…