Chiara Cainelli è confusa, non sa cosa prova per Emanuele ed Alfonso

Momenti di confusione e indecisione per Chiara Cainelli al Grande Fratello. La ragazza è alle prese con problemi di cuore, o meglio vuole capire da chi sia più attratta tra Alfonso ed Emanuele. La conoscenza coi due concorrenti prosegue a gonfie vele nella casa, ma la situazione non decolla con nessuno dei due perché Chiara non ha ben capito cosa stia provando nei loro confronti. Da un lato vorrebbe sbottonarsi, dall’altro teme di rovinare il bel rapporto che ha costruito con entrambi.

In una chiacchierata dentro la casa del Grande Fratello con Javier, però, racconta di essere rimasta delusa da Emanuele, il quale dopo aver dichiarato i suoi sentimenti avrebbe allentato la presa vistosamente. “Non ho le idee chiare. Emanuele timido? Mi corteggia e scappa…”, la bordata di Chiara. La Cainelli è dispiaciuta, ma ne approfitta per guardarsi dentro e capire il da farsi.

Chiara Cainelli e il “triangolo” amoroso con Alfonso ed Emanuele al Grande Fratello: chi preferisce tra i due?

“Tu non hai responsabilità” le dice Ilaria dopo averla ascoltata. “Ci vuole solo un po’ di chiarezza” suggerisce. Chiara ammette di non essere ancora pronta per decidere, anche se fa capire di essersi concentrata di più su Alfonso, che al contrario di Emanuele non avrebbe arretrato il corteggiamento. Il fatto di essere in “competizione” con Alfonso, probabilmente, ha sfiduciato Emanuele che conversando con l’amico a proposito di Chiara ha detto “non voglio essere la scelta di nessuno”.

Vedremo dunque come si evolverà questo triangolo nelle prossime settimane, con Chiara che intanto riflette e si gode la bella amicizia coltivata con entrambi i concorrenti. Alfonso ed Emanuele continueranno ad essere attendisti o prenderanno un posizione più decisa?