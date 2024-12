Chiara Cainelli e il rapporto con Javier Martinez

Nuova coppia nella casa del Grande Fratello 2024? Javier Martinez, dopo il due di picche ricevuto da Shaila Gatta e dopo aver messo un freno al rapporto con Helena Prestes, si è avvicinato a Chiara Cainelli, una delle ultime concorrenti ad aver varcato la famosa porta rossa. Entrata in punta di piedi, Chiara sta lentamente conoscendo tutti gli altri inquilini dedicandosi, in modo particolare, a Javier Martinez con cui trascorre sempre più tempo. Dopo giorni di lunghe chiacchierate che non sono passate inosservate neanche agli altri concorrenti che hanno provato ad indagare sul loro rapporto, tra Chiara e Javier è anche scattato il primo bacio. Nonostante siano sempre più vicini, i due stanno portando avanti il rapporto a piccoli passi.

Nessuna dichiarazione importante da parte di entrambi ma la voglia di conoscersi senza fretta e viversi naturalmente tutto ciò che avverrà. A mettere, poi, le cose in chiaro è stata principalmente Chiara che si è lasciata andare a dichiarazioni importanti durante una chiacchierata con Pamela Petrarolo.

Chiara Cainelli e le parole su Javier Martinez

Single da diverso tempo, Chiara Cainelli è entrata nella casa del Grande Fratello 2024 per fare un percorso personale e senza alcuna voglia di avere una storia d’amore. La presenza di Javier Martinez, però, ha cominciato a farle cambiare i piani anche se, inizialmente, “L’ho sempre visto un po’ snob. Poi, conoscendolo in gruppo, ho capito che era simpatico, alla mano”, ha spiegato a Pamela.

Chiara ha così ricordato i primi giorni nella casa, i primi sguardi con Javier, le prime chiacchierata e il dubbio sul suo interesse. La Cainelli, infatti, racconta di pensare di non piacergli per poi ricevere la sorpresa. Nonostante non nasconda di aver voglia di conoscerlo, Chiara non ha alcuna intenzione di fare un percorso di coppia. “Sono entrata da poco, voglio vivermi questo percorso per me. Non voglio farmi progetti”, ha concluso.