Chiara, chi è la sorella super sexy di Davide Frattesi/ Il flirt con Weston McKennie è già finito!

A tifare per Davide Frattesi agli Europei ci sarà anche la sorella Chiara, una delle tante bellezze di Instagram in grado di macinare like e cuoricini a suon di scatti sexy. Davide e Chiara hanno costruito un rapporto di grande complicità negli anni e non è un caso che lei lo segua anche in Germania per tifare agli Europei.

La sorella di Frattesi dopotutto ama il calcio ed è stata avvistata più volte allo stadio e in campo, come accaduto durante i festeggiamenti per la Coppa Italia vinta dalla Juventus, quando si mostrò felice e contenta al fianco di Weston McKennie. Poche ore dopo il successo dei bianconeri, la ragazza aveva postato sui social un eloquente cuoricino rosso, che sembrava suggerire un flirt in corso con il giocatore.

Chiara, chi è la sorella super sexy di Davide Frattesi: dal flirt con Weston McKennie al boom sui social

E infatti, nei giorni successivi, tra storie social e indizi, sembrava che tra i due fosse iniziata una vera e propria frequentazione. I primi segnali di crisi sono arrivati con un post sibillino pubblicato e poi rimosso dall’influencer, a cui ha fatto seguito un unfollow ed una fuga in Sardegna con le amiche.

Così la loro storia si è aperta e chiusa in un battito di ciglia. Poco male per la modella che ha subito voltato pagina, consolandosi coi tanti fan che ogni giorno sui social le ricordano quando sia bella. Qualche fan suggerisce il suo sogno sia diventare giornalista sportiva ma al momento si limita a seguire e a tifare per Davide.

