L’esperienza delle nozze ‘al buio’ si sta rivelando interessante per una coppia in particolare: il percorso di Chiara e Pietro, come raccontato dalla diretta della 3a puntata di Matrimonio a Prima Vista italia 2024, procede a gonfie vele non solo dal punto di vista delle prime impressioni, tra complicità e chimica, ma anche dal punto di vista della capacità di comprendersi anche attraverso i filtri del passato.

La luna di miele di Chiara e Pietro – coppia di Matrimonio a Prima Vista Italia 2024 – procede nel migliore dei modi; tanti sorrisi, momenti di evidente intesa ma senza mai azzardare una vicinanza fisica eccessiva. Un fattore che avrà alimentato i dubbi dei telespettatori, presto sciolti dai racconti dei diretti interessati che hanno approfittato di una romantica cena per raccontare le storie d’amore del passato.

Chiara e Pietro, racconti profondi a Matrimonio a Prima Vista Italia 2024

“La mia ultima storia d’amore? Penso che non abbia funzionato perchè ero più affezionato che innamorato, a volte non riuscivo nemmeno a fare l’amore con lei”, questo il racconto di Pietro – durante la 3a puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia 2024 – a proposito della sua ultima liaison. Un aneddoto che non ha destato particolari riflessioni da parte di Chiara che, in separata sede, ha invece confessato: “Ho voglia di innamorarmi, è da tempo che non ci riesco ed è per questo che sono qua”.

I racconti di Chiara e Pietro proseguono a Matrimonio a Prima Vista Italia 2024 con la ragazza che racconta la sua particolare esperienza di vita dopo una storia d’amore non proprio finita nel migliore dei modi: “La mia ultima storia è stata con una persona che si può dire avesse una doppia vita, per un anno non ho voluto avere più rapporti con nessuno, anche perchè dovevo lavorare prima su me stessa per poi tornare a fidarmi di un uomo”. Un racconto che stimola una riflessione molto profonda da parte di Pietro: “Non ho ancora provato a baciarla non perchè non sento l’attrazione, ma perchè voglio che lei si senta pronta”.