Chiara Petrolini è stata arrestata e messa ai domiciliari. La madre del fidanzato, in collegamento con “Mattino Cinque”, esprime soddisfazione per la misura: “Finalmente la custodia cautelare, questa è la parola che mi viene da dire. Mio figlio attende, attende di sapere tutto quello che c’è da dire a riguardo, attende di capire il perché. La giustizia farà il suo corso e io non ho paura di nulla, perché non ho fatto nulla e non sapevo nulla”. Alla domanda se vorrebbe dire qualcosa a Chiara Petrolini, la ex suocera spiega: “Io voglio sapere perché. Che bisogno c’era. Perché. Io i genitori di Chiara li conosco, ci siamo parlati davanti alla scuola quando andavano a scuola, ma non avevamo contatti. Sono brave persone”.

La dottoressa Roberta Guadagno, referente nazionale del coordinamento ostetrico, ospite di “Mattino 4”, parlando del caso di Chiara Petrolini, spiega: “Partorire da sole è possibile. Non dico che non sia rischioso, ovviamente è molto pericoloso nel caso in cui dovessero verificarsi eventi avversi. Ma se voi mi chiedete se è possibile dico di sì. Allo stesso modo è possibile anche rimanere incinte senza darlo a vedere. Nella mia pratica di ostetrica mi sono capitate varie situazioni in cui alcune donne scoprivano di essere incinte a 6-7 mesi. Io sono qui per dare un parere tecnico, non un giudizio”.

Nessuno sapeva della gravidanza di Chiara Petrolini: né la famiglia, né gli amici, né tantomeno il fidanzato. L’esperta Roberta Guadagno spiega: “Metteva indumenti larghi, le foto le abbiamo viste tutti. Il compagno non lo sapeva? La maggior parte di noi fatica a conoscere il proprio corpo, figuriamoci quello altrui. Da ostetrica auspico che ognuna di noi conosca il proprio corpo ma non sempre è così e ne dobbiamo prendere atto“.