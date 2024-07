Chiara Sturdà ed Ermal Meta sono diventati genitori della piccola Fortuna, la prima figlia natta lo scorso 19 giugno. La nascita di un figlio ti cambia la vita e l’hanno capito entrambi, visto che da quel giorno tutto ha assunto un significato diverso. Per Chiara ed Ermal si tratta della prima figlia, una gioia immensa che la stessa compagna del cantautore di origini albanese ha celebrato con un post bellissimo dedicato proprio all’uomo della sua vita. Chiara, infatti, ha pubblicato una serie di foto in bianco e nero di Ermal Meta con la figlia Fortuna e ha scritto una lunga didascalia: “mio meraviglioso papà, stiamo per partire insieme verso questo nuovo viaggio”.

Parlando a nome della figlia, la compagna di Ermal Meta ha proseguito dicendo: “ho già trovato uno spazio comodo per venire con te senza stancarmi troppo, il tuo cuore che ha la forma del mio universo, il mio spazio intergalattico pieno di stelle in cui vedo brillare ogni giorno il cuore di mamma. Sarò con te in ogni canzone, sarò negli occhi di tutta la gente che ti ama, nella bellezza di ogni tuo concerto, nella stanchezza del caldo torrido di agosto, nei colori di tutte le città che saranno accarezzate dalla tua voce, ballerò con te papà, ballerò sulle note di mediterraneo e forse ti farò emozionare con ironica, buona fortuna mio splendido papà. Ti aspetto. Mi manchi. Ti amo”.

Ermal Meta e Chiara Sturdà genitori: “l’arrivo di un bambino è stato bellissimo”

Ermal Meta e della compagna Chiara Sturdò non erano alla ricerca di un figlio, ma è semplicemente arrivato rendendo la loro vita ancora più bella e magica. “Non ce lo aspettavamo l’arrivo di un bambino. Ogni tanto, in questi anni, ci pensavo e mi dicevo ‘se avessi un figlio, in che mondo lo porterei? In un mondo decisamente brutto’. Poi è successo e scoprire l’arrivo di un bambino è stato bellissimo” – ha detto il cantautore dalla pagine di Vanity Fair parlando di come un figlio gli abbia cambiato la vita.

Chiara Sturdà ed Ermal sono più innamorati che mai, ma tendono a tenere la loro vita sentimentale privata e lontana dal clamore mediatico e dal mondo del gossip. “Non condivido il privato e a Chiara non importa apparire, si vergogna” – ha precisato il cantautore che ha confessato di non sognare il matrimonio – “viviamo insieme a Milano, ma sono figlio di divorziati, non sogno il matrimonio”.