Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Chiara Sturdà e Ermal Meta, il popolare cantautore di origini albanesi che in Italia ha conquistato la grande fama e popolarità grazie al Festival di Sanremo. I due sono innamorati da tempo e l’incontro con Chiara Sturdà ha sicuramente cambiato la vita del cantautore albanese che grazie a lei è tornato a sorridere e ad amare dopo la delusione d’amore vissuta con la ex compagna Silvia Notargiacomo. Una storia importante di cui ha parlato in rarissime occasioni se non tramite la musica, visto che Ermal ha raccontato tutto il suo dolore per la fine della storia nel brano “Nove primavere”.

L’amore è poi tornato a bussare alle porte del cuore di Ermal che si è perdutamente innamorato di Chiara Sturdà, la compagna che l’ha reso anche padre nel 2014 della piccola Fortuna Marie. Una nascita che ha cambiato la vita della coppia e in particolare dell’artista che l’ha celebrata con tanto di post pubblicato su Instagram scrivendo “Buona fortuna”.

Chiara Sturdà e Ermal Meta: dal loro amore è nata la figlia Fortuna

Ma chi è Chiara Sturdà, la compagna di Ermal Meta? Sono davvero pochissime le informazioni sulla fidanzata del popolare cantautore di “Vietato morire” e “Non mi avete fatto niente”; questo che possiamo dirvi è che Chiara, dopo aver lavorato in ambito contabile, ha deciso di iniziare una carriera in ambito televisivo lavorando come commentatrice sportiva su Sportitalia. Successivamente si è fatta conoscere ed apprezzare come agente sportiva e marketing manager per una società che si occupa di consulenza per atleti.

La donna ha fatto poi breccia nel cuore dell’amatissimo cantautore di origini albanese con cui ha avuto anche una figlia di nome Fortuna Marie. Una nascita che ha stravolto, in meglio, la vita di entrambi e che Chiara ha celebrato sui social con un tenerissimo post. “Mio meraviglioso papà, stiamo per partire insieme verso questo nuovo viaggio” – ha scritto la neo mamma aggiungendo – ” sarò con te in ogni canzone, sarò negli occhi di tutta la gente che ti ama, nella bellezza di ogni tuo concerto”. Proprio Ermal Meta, dalle pagine di Vanity Fair, ha parlato così della sua paternità: “non ce lo aspettavamo l’arrivo di un bambino. Poi è successo ed è stato bellissimo”.