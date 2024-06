Chiara Sturdà, chi è la compagna di Ermal Meta/ Dal primo incontro alla nascita della figlia Fortuna

Chi è la fidanzata di Ermal Meta Chiara Sturdà, lui: “Non vuole apparire e la rispetto”

Ficco rosa per il cantante di origine albanese Ermal Meta, oggi 19 giugno 2024 è diventata papà per la prima volta della figlia Fortuna Marie. La gioia incontenibile e indescrivibile per il lieto evento l’ha affidata a poche e semplici parole condivise sui social. Gioia che ha condiviso con la compagna Chiara Sturdà, al suo fianco dal 2020. Chi è la compagna di Ermal Meta, Chiara Sturdà? Classe 1990 ad ottobre compirà 34 anni ed è di Milano.

Per quanto riguarda alcuni cenni biografici su chi è Chiara Sturdà dal Messaggero apprendiamo che dopo aver lavorato nel mondo della contabilità ha deciso di intraprendere un’altra strada nel mondo della tv ed è approdata su SportItalia nelle vesti di commentatrice sportiva. Oggi la compagna di Ermal Meta, lavora come agente sportiva e marketing manager per una società che si occupa di consulenza per atleti. Parallelamente ha ottenuto un ruolo come commentatrice sportiva a Bergamo Tv.

Chiara Sturdà è la compagna di Ermal Meta: dopo la nascita della figlia Fortuna frenano sul matrimonio

La compagna di Ermal Meta, Chiara Sturdà è estramente riservata e preferisce stare lontana dal gossip e dai pettegolezzi. Recentemente il cantautore, infatti, in un’intervista ha rivelato: “Non condivido il privato e a Chiara non importa apparire, si vergogna.” Sulla loro storia d’amore quindi ha parlato sempre Ermal. I due si sono conosciuti nel 2020, all’epoca il cantautore aveva appena chiuso un’importante relazione lunga alcuni anni con deejay radiofonica, Silvia Notargiacomo. Si conoscono si innamorano e dopo poco vanno a convivere. La loro storia d’amore l’hanno sempre vissuta all’insegna della semplicità e della riservatezza. Diventati genitori della loro prima figlia Fortuna Marie non sognano il matrimonio. Lo stesso cantante, infatti, di recente ha ammesso: “Viviamo insieme a Milano, ma sono figlio di divorziati, non sogno il matrimonio”











