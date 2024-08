Chicago Med 9: anticipazioni gran finale 28 agosto 2024

Mercoledì 28 agosto, in prima serata, Italia 1 trasmette gli ultimi tre episodi di Chicago Med 9 che regale le ultime emozioni della nona stagione che, sin dalla prima puntata, ha regalato grandi sorprese. Quella di oggi sarà una grande serate con tre episodi al cardiopalma durante i quali la suspance la farà da padrona. Il gran finale di Chicago Med 9 può essere visto in diretta televisiva su Italia e, contemporaneamente, anche su Mediaset Infinity collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione con cui è possibile rivedere anche le puntate precedenti.

Master Crimes come finisce, anticipazioni ultima puntata 27 agosto 2024/ Finale choc: la mamma di Mia è viva!

Nel primo episodio della serata dal titolo “Credo che tu mi stia nascondendo qualcosa”, in ospedale arriva Sully, un vecchio amico di del dottor Ripley. Sully che soffre di un grave cancro ai polmoni, ha accompagnato la fidanzata incinta, Lynne che non sa nulla della sua malattia. Ripley prova a convincere l’amico a raccontare la verità alla fidanzata ma la situazione precipita: Sully viene operato d’urgenza mentre la fidanzata sembra sul punto di partorire.

Master Crimes 2 si farà? Anticipazioni sulla prossima stagione/ Trama e cast: quando andrà in onda su Rai1

Chicago Med 9: anticipazioni dell’episodio Un aiuto dagli amici

Nel secondo episodio di Chicago Med 9 in onda oggi, 28 agosto 2024, s’intitola “Un aiuto dagli amici”, Bert, ex marito di Sharon, a causa della sua demenza, causa accidentalmente un incendio ma, nonostante tutto, fatica ad ammettere di avere un problema. Il dottor Marcel, invece, cerca di aiutare un giovane paziente, Colin che ha disperatamente bisogno di un trapianto di fegato.

Maggie e il dottor Charles, invece, osservando l’atteggiamento di una loro collega infermiera, Jackie, sospettano che, a causa dello stress da lavoro, abbia cominciato ad autolesionarsi. Infine, Sharon, stressata per la situazione di Bert e per il suo lavoro, non volendo più lasciarlo solo, decide di farlo trasferire a casa sua, assumendo un’infermiera diurna per aiutarlo.

Endless Love, triplo appuntamento su su Canale 5/ Ecco quando vanno in onda i tre episodi

Chicago Med 9: anticipazioni dell’episodio “Ti conosco veramente?”

La nona stagione di Chicago Med si conclude con il terzo ed ultimo episodio della stagione dal titolo “Ti conosco veramente?” in cui Hannah Asher e il dottor Ripley decidono di rendere più seria la storia ma sulla loro serenità torna a pesare il passato di lui. Durante un turno notturno, si occupa di un prigioniero, Doug Green, che sembra soffrire di demenza.

Nonostante il caso sia particolarmente difficile, Ripley e il dottor Charles riescono a diagnosticare la demenza ottenendo che il paziente sconti la sua pena in un ospedale psichiatrico ma le autorità giudiziarie decidono di rispedirlo in prigione. Nel frattempo, in ospedale, torna Pavel subisce un’aggressione e tutti pensano che il responsabile possa essere proprio Ripley.