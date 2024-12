Christian De Sica torna in sala col nuovo film di natale e oggi, 22 dicembre, è pronto a regalare qualche anticipazione nel salotto di Mara Venier, a Domenica In. “E’ il ventiduesimo film di Natale e il mio centoquindicesimo film in generale”, sottolinea invece in una intervista riportata da Stream 24 de Il Sole 24 Ore. “Ne ho fatti tanti ma questo soprattutto è un ritorno, quando mi hanno detto se volevo fare il film di Natale mi sono precipitato, è stato come il richiamo della foresta, volevo tornare a fare un film per tutti, per le famiglie, che uscisse in sala, e credo sia venuta fuori una cosa divertente”, afferma il mitico attore.

Non sarà però un ritorno al passato, nel senso che determinate gag e dinamiche non si ripeteranno. Un po’ per la naturale evoluzione dei personaggi, ma anche per i tempi attuali, dove l’ombra del politicamente corretto resta sempre in agguato. “Precedentemente abbiamo spinto sul turpiloquio, ma oggi non è più il caso di farlo…”, ha commentato De Sica.

Se la sua carriera racconta grandi successi al cinema e in tv, la vita privata e sentimentale non è da meno. Oggi le sue attenzioni sono quasi tutte rivolte all’amata nipotina Bianca, la figli avuta da Maria Rosa. “Mia nipote ha un anno e mezzo e sono pazzo di lei”, racconta a Verissimo Christian De Sica. L’attore e regista spiega le differenze del ruolo di nonno, rispetto ad essere padre.

“Con i miei figli non ho mai fatto le stesse cose che faccio con mia nipote, adesso ho un’età diversa in cui posso dedicarmi a lei”. Da più di quarant’anni, l’attore è sposato con Silvia Verdone, la sorella del mitico Carlo. “Il segreto del nostro amore? Penso sia il rispetto ma anche non prendersi troppo sul serio. Dopo tanti anni ci facciamo delle grandi risate insieme…”, racconta Christian.

