Ciao Darwin 9, la sfida tra Divano e Sport nella puntata in replica oggi 14 agosto 2024 su Canale 5

Mercoledì 14 agosto in prima serata su Canale 5, torna l’appuntamento con Ciao Darwin 9, lo show-antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Si tratta di una nuova replica della stagione andata in onda mesi fa, l’ultima in assoluto del celebre programma, come annunciato dallo stesso Bonolis. Nella puntata di questa sera verrà riproposta la sfida tra Divano e Sport. A capitanare le due squadre saranno, rispettivamente, Sergio Friscia e Andrea Maestrelli.

Il primo è un celebre speaker radiofonico, nonché attore e comico amatissimo dal pubblico italiano, che da sempre ironizza sulla sua forma fisica. Il capitano della categoria sport è, invece, un modello, calciatore e amante del fitness, che il pubblico ha conosciuto meglio come concorrente del Grande Fratello.

Ciao Darwin 9: la madre Natura e le sfide della quinta puntata

Non c’è Ciao Darwin senza una bellissima Madre Natura a prendere posto sull’alto della scala: in questa puntata, la depositaria del meccanismo della casualità è Sarah Shaw. Anche questa puntata di Ciao Darwin 9, che vede la sfida tra Divano e Sport, sarà caratterizzata dalle note e amate prove. Si inizierà con la prova canora, seguita dal divertente Genodrome e dalla Macchina del tempo, che questa volta porterà i due concorrenti scelti per le due squadre a Londra.

Si continuerà, poi, con il dibattito, durante il quale le due categorie faranno sentire le proprie ragioni e cercheranno di convincere il pubblico a votare per la loro squadra. Non mancherà, infine, la prova di coraggio (a base di insetti da mangiare), la sfilata e la sfida finale dei Cilindroni. Chi si aggiudicherà la vittoria? Ricordiamo che la sfida tra Divano e Sport a Ciao Darwin 9 va in onda questa sera, 14 agosto 2024, su Canale 5, ma è possibile vedere la puntata anche in streaming su Mediaset Infinity. Sulla stessa piattaforma sono già disponibili tutte le puntate di Ciao Darwin 9.

