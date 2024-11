Ciro Solimeno: dall’addio al ritorno a Uomini e donne

Ciro Solimeno è uno dei corteggiatori di Martina De Ioannon che si è messo in mostra sin dall’inizio del trono classico di Uomini e Donne. Dalla prima esterna, tra Ciro e Martina è nato un feeling che è cresciuto e diventato sempre più forte. Tuttavia, nelle ultime settimane, qualcosa tra i due sembra essersi spezzato. Martina, infatti, pur essendo interessata a Ciro, non ha chiuso le porte agli altri corteggiatori concentrandosi anche sulla conoscenza, in particolare, di Gianmarco. La scelta di Martina di portare in esterna altri corteggiatori lasciandolo a casa, ha fatto infuriare Ciro.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 15 NOVEMBRE 2024/ Gemma furiosa, un ritorno e una querela

Nella scorsa puntata, Ciro, al termine di una lite furiosa con Martina, ha deciso di lasciare lo studio annunciando l’intenzione di abbandonare il programma. Inizialmente, martina ha accettato la sua scelta per poi tornare sui propri passi e andare a recuperarlo.

Ciro Solimeno, confronto con Martina e scontro con Gianmarco

Nella puntata di Uomini e donne del 14 novembre 2024. si parte con Martina De Ioannon che, dopo aver lasciato spazio a Ciro, ha deciso di andare a riprenderlo per riportarlo in studio. Seduto di fronte alla tronista, Ciro ammette di aver avuto una reazione esagerata nel lasciare lo studio e prova a rimediare con la tronista. Tuttavia, se con Martina riesce a chiarirsi, così non è con Gianmarco.

Gemma Galgani e Fabio, crisi a Uomini e Donne/ Tina Cipollari: "Lei è interessata al ses*o, al touch"

Quest’ultimo che non è uscito con Martina restando a casa, si scaglia contro Ciro dando vita ad una forte discussione tra i due corteggiatori con Martina che assiste alla discussione tra i suoi corteggiatori che, ad oggi, sono quelli per i quali prova maggiore interesse.