Clarissa Burt ricorda Massimo Troisi in diretta al Grande Fratello 2024. I due hanno avuto una bellissima storia d’amore, finita a causa di tradimenti da parte del celebre attore napoletano. In un confessionale molto intimo, fatto nella Casa, Clarissa Burt ha ricordato quel grande amore, ammettendo di amarlo ancora oggi ma di non aver potuto accettare il suo anello di fidanzamento.

“Ci sono storie e poi ci sono amori. – ha esordito Clarissa Burt, ricordando la parte più bella della sua storia d’amore con Massimo Troisi – Ci ho messo non so quanti anni prima che potessi guardare Il Postino. Quando io conobbi Massimo eravamo ad una cena, faceva freddo. Il giorno dopo, lui per corteggiarmi mi ha inviato la legna per il camino, un camion di legna, perché non accendevo mai il camino. Mi ha poi comprato una macchina fotografica e mi ha scritto ‘questa è per fotografare il tuo mondo, mentre dietro questa macchina c’è il mio’.”

Poi, però, l’attrice ha ricordato un aspetto più doloroso di questa storia: “Ho ancora il suo anello di fidanzamento, non potevo accettarlo perché c’è stato un precedente che mi ha fatto male. Mi dicevano di chiudere un occhio, ma se lo avessi chiuso avrei dovuto chiudere orecchie, occhi e anche il cuore per restare con quella persona e non ero disposta a farlo.” La relazione finisce e Clarissa Burt prende la sua strada e si allontana. Massimo Troisi si ammala e, qualche tempo dopo, arriva all’attrice la telefonata che mai avrebbe voluto ricevere: “Passano gli anni, vado negli Stati Uniti, quando sono arrivata poi c’era una sfilza di messaggi in cui mi dicevano che lui voleva parlarmi, erano gli ultimi giorni sul set del postino… Il fatto che io non ci fossi lì per parlare con lui è una cosa che mi è rimasta e mi dispiace. Sono arrivata a Roma quando lui è morto.” ha concluso l’attrice, senza celare la sua commozione.