Clio MakeUp sarà una delle ospiti della trasmissione Verissimo, in onda sabato 16 Novembre 2024 e che vedrà la conduzione di Silvia Toffanin. La donna parlerà del suo lavoro e di ciò che accade nella sua vita privata, dal divorzio al rapporto con i suoi genitori, e quello con la nonna persona fondamentale nella sua vita. Ma andiamo a conoscere meglio la famiglia di Clio MakeUp.

La vita di Clio è divisa tra Italia e Stati Uniti, e la donna è sicuramente toccata dalla separazione dei suoi genitori, avvenuta quando lei era giovanissima. Una figura chiave nella vita della donna è sicuramente la nonna, tra l’altro uno dei motivi per il quale qualche anno fa Clio e Claudio sono tornati in Italia. La coppia ha spiegato che è tornata in Italia anche per far vivere le piccole insieme al resto della famiglia, con i cugini, gli zii e i nonni.

Nel corso della sua carriera Clio ha fatto centinaia di video dove ha raccontato sia del suo lavoro che della sua vita ma non ha mai parlato – tranne rarissime eccezioni – dei suoi genitori di cui si sa davvero molto poco. La donna qualche tempo fa ha postato una foto insieme alla madre, e in molti si sono scatenati incuriositi sui social. La donna ora è una tenera nonna ed è molto legata tanto che Clio spesso posta foto di sua madre e le sue piccole.

Clio MakeUp e le somiglianze con i suoi genitori

Il divorzio dei genitori è sicuramente un argomento che ha toccato molto Clio Makeup probabilmente anche per questo ha più volte evitato di parlarne. La donna in un post nel suo blog ha raccontato parte della sua famiglia postando scatti con i genitori, in particolare con la madre, e trattando cosi del suo rapporto familiare:

“Per tutta la vita ho creduto di essere uguale a mia mamma, ma ultimamente mi sono resa conto di assomigliare di più a mio papà. soprattutto quando rido. Da lui ho ereditato la forma degli occhi, le guance e le ‘zampe di galline’ che si formano quando sorrido. Il sorriso quello però è tutto della mamma”, ha parlato cosi che ha poi proseguito parlando anche del lato caratteriale:

“In famiglia possiamo dire che caratterialmente non somiglio a nessuno, sono tutti ordinatissimi tranne me che vivo nel caos. Mia mamma è davvero precisina”, poi Clio ha raccontato di aver vissuto un’infanzia particolare dove in determinati periodi viveva solo con la madre, solo con il padre o solo con la famiglia dei nonni paterni.