Codice 999, film di Italia 1 diretto da John Hillcoat

Mercoledì 9 ottobre 2024, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:10, il film thriller-poliziesco del 2016 dal titolo Codice 999. La pellicola è diretta dal regista John Hillcoat, film maker dell’apprezzatissimo western La proposta (2005). Le musiche hanno invece la firma dei compositori britannici: Atticus Ross, autore delle colonne sonore del chiacchieratissimo Challengers (2024) di Luca Gudagnino; Leopold Ross, che ha realizzato le musiche di Codice Genesi (2010) e Death Note – Il quaderno della morte (2017); infine Bobby Krlic, al suo esordio sul grande schermo.

Scontro Selvaggia Lucarelli Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle 2024: cosa c'è dietro/ Parla Parpiglia

Il protagonista del film Codice 999 è interpretato dall’attore statunitense Casey Affleck, conosciuto dal pubblico per il personaggio di Virgil Malloy in Ocean’s Eleven.

Al suo fianco l’attore britannico Chiwetel Ejiofor, candidato al Premio Oscar come miglior attore per 12 anni schiavo, e Anthony Mackie, celebre per il ruolo di Falcon nel Marvel Cinematic Universe. Nel cast anche: Aaron Paul, Woody Harrelson, Kate Winslet, Norman Reedus, Gal Gadot e Clifton Collins Jr..

Francesca Carocci, attrice morta: due medici indagati/ "Diagnosi sbagliata, miocardite scambiata per ansia"

La trama del film Codice 999: un piano perfetto che viene compromesso da un giovane agente

Codice 999 è ambientato in Georgia, nella città di Atlanta, dove opera un gruppo di poliziotti corrotti, capitanati dall’ex agente delle forze speciali Terrell Thompkins (Chiwetel Ejiofor), e composto da Franco Rodriguez (Clifton Collins), Marcus Belmont (Anthony Mackie), Russell Welch (Norman Reedus) e Gabe (Aaron Paul).

La mafia russa, grazie alla collaborazione di uno dei loro membri migliori, Irina Vaslov (Kate Winslet), è riuscita a rapire la figlia di Thompkins, ricattando così la banda e obbligandoli a portare a termine un colpo davvero pericoloso: rapinare una delle banche più protette del mondo moderno, per di più in pieno giorno.

Lorenzo Spolverato deluso da Shaila Gatta al GF: "Pensi brutte cose su di me"/ "Anche tu sei stata ambigua…"

L’unica possibilità per mettere a segno questo furto è riuscire a realizzare un diversivo efficace e che crei abbastanza confusione all’interno dell’edificio.

L’idea è quindi quella di provocare un cosiddetto 999, ovvero il codice utilizzato dalle forze di polizia per segnalare l’assassinio di un compagno in servizio.

La vittima sacrificale è ben presto designata, si tratta di Chris Allena (Casey Affleck), il nuovo ed inesperto partner che è stato assegnato a Marcus.

Sembra proprio lui il bersaglio perfetto per creare un diversivo 999, ma mettere in atto il loro piano si dimostrerà molto più difficile di quanto avrebbero mai immaginato.