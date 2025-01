Pensavo fosse amore… invece era un calesse, film su Rete 4 di e con Massimo Troisi

Pensavo fosse amore… invece era un calesse è la commedia italiana del 1991 che Rete 4 manda in onda, in seconda serata, sabato 4 gennaio alle 23:50. Il film è distribuito da Penta Film Pentavideo e Cecchi Gori Home Video e prodotto da Cecchi Gori Group Tiger Cinematografica e Esterno Mediterraneo Film. La regia è del compianto Massimo Troisi che ha anche scritto la sceneggiatura e interpretato Tommaso. L’attore è morto il 4 giugno 1994, quando aveva appena terminato di girare Il Postino. L’attrice principale è invece Francesca Neri, che si è fatta conoscere al pubblico proprio col il suo personaggio di Cecilia, grazie al quale ha vinto il premio Nastro d’Argento come migliore attrice protagonista. Completano il cast Marco Messeri, Natalia Brizzi e Angelo Orlando.

Di rilievo la colonna sonora, a cura del grande Pino Daniele. Le musiche contenute nel film Pensavo fosse amore… invece era un calesse sono anche presenti nel documentario del 2023 su Troisi, dal titolo Laggiù qualcuno mi ama.

Pensavo fosse amore… invece era un calesse, trama: un teatro filosofico sull’amore a 360°

I protagonisti di Pensavo fosse amore… invece era un calesse sono Tommaso (Massimo Troisi) che è proprietario di un ristorante e Cecilia (Francesca Neri) che gestisce una libreria. La coppia convive e si vogliono bene. Si amano talmente tanto che decidono di convolare a nozze. I due si affrettano a organizzare la cerimonia: tutto è pronto per l’importante giorno, ma qualcosa non va per il verso giusto.

Amedeo, un intellettuale confidente e amico di Tommaso si è occupato dei preparativi, ma alla vigilia delle nozze, Cecilia ci ripensa e fa un passo indietro: accusa Tommaso di averla tradita e di essere pigro, pertanto non si sente pronta a sposarsi perché non potrebbe accettare queste incombenze. Tommaso non riesce a comprendere il comportamento di Cecilia, soprattutto perché è napoletano e a Napoli ogni persona, anche il posteggiatore cieco, ritiene che l’amore e il matrimonio siano l’unico scopo della vita.

Tommaso, dopo essere stato lasciato da Cecilia, si logora nella sofferenza. Nel frattempo si innamora di Flora ma continua a sproloquiare con Amedeo. Non si accorge nemmeno che Chiara, molto giovane, ha perso il cuore per lui, tanto da tentare di avvelenarlo. Tommaso perde la testa quando apprende che Cecilia ha un altro uomo e, preso dalla gelosia, si rivolge a una fattucchiera.

Dopo una serie di schermaglie, scontri e situazioni esilaranti, i due si accorgeranno di non essere pronti entrambi per un passo così importante come il matrimonio.