Questa sera Pizza Del Plebiscito a Napoli si veste di mille colori ed emozioni; tutto pronto per la finale di X Factor 2024 che per la prima volta arriva live tra le bellezze architettoniche partenopee. 4 sono i finalisti che questa sera tenteranno di superare l’ultimo atto guadagnandosi la coppa: Lorenzo Salvetti, Mimì, Patagarri e Les Votives. A questo punto, la domanda degli appassionati sarà una sola: come si vota per il vincitore di X Factor 2024?

Stando a quanto riporta il regolamento ufficiale, non sono previste variazioni rispetto alle metodiche standard; se vi state dunque chiedendo come si vota per il vincitore di X Factor 2024 in vista della finale di questa sera – 5 dicembre 2024 – potrete usufruire di ben 4 modalità con chiaramente un numero limitato di tentativi e con un’unica preferenza per voto.

Finale X Factor 2024, come si vota per il vincitore: 4 modalità a disposizione

Vediamo dunque nello specifico come si vota per il vincitore di X Factor 2024 in vista della finale di questa sera e quali sono le 4 modalità previste dal regolamento. Gli utenti avranno 4 artisti da valutare: Lorenzo Salvetti, Mimì, Patagarri e Les Votives. Ad inizio puntata – live da Piazza del Plebiscito, Napoli – sarà Giorgia ad assegnare ad ognuno dei cantanti un codice di riferimento, necessario per eseguire in maniera corretta la votazione.

Ed ecco come si vota per il vincitore di X Factor 2024: è possibile dare la propria preferenza andando direttamente sul sito ufficiale del talent oppure interagendo tramite login con il proprio Sky ID. Inoltre, si può votare anche accedendo all’app ufficiale di X Factor 2024 oppure mediante il televisore Sky Glass utilizzando il bottone verde presente sul telecomando.

