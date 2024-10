Grande attesa per questa sera in vista del debutto di X Factor 2024 live, l’appuntamento dove tutti gli artisti scelti dai rispettivi coach si cimentano finalmente con la gara e dunque con il rischio pendente della possibile eliminazione. La diretta di oggi – 24 ottobre 2024 – sarà disponibile per gli abbonati Sky e come sempre disponibile anche per la visione in streaming mediante l’apposita app Now Tv. Ma come e quando vedere X Factor 2024 Live in chiaro?

Dato il grande seguito di appassionati, sono sicuramente in molti a chiedersi come e quando vedere X Factor 2024 Live in chiaro. La diretta della 1a puntata non sarà però disponibile per chi non possiede un abbonamento valido alla pay tv che ne detiene i diritti, ovvero Sky. L’alternativa utile è il servizio streaming offerto dalla piattaforma Now Tv ma per il servizio in chiaro bisognerà attendere alcuni giorni di differita.

X Factor 2024 Live, prima puntata: dove e quando vedere il talent in chiaro

Per tutti coloro che non vedono l’ora di scoprire il procedere della gara canora e non dispongono di un abbonamento Sky, ecco come e quando vedere X Factor 2024 Live in chiaro in vista della prima puntata che andrà in onda questa sera. L’appuntamento, come anticipato, è rimandato di qualche giorno; precisamente il martedì successivo ad ogni diretta su Sky. Il canale dove poter seguire X Factor 2024 Live in chiaro è TV8, come sempre alle ore 21.30.

Per quanto difficile evitare spoiler in attesa della replica del martedì, l’appuntamento in chiaro su TV8 di X Factor 2024 Live è comunque un modo per non perdersi nemmeno un pizzico delle emozioni che sicuramente caratterizzeranno tutta la nuova stagione del talent.

