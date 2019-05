Commissioni Esame di Stato 2019 / Maturità, commissari esterni Miur: come trovarli

Saranno ufficialmente online dal 3 giugno prossimo, ma è ormai conclusa l’attesa per le Commissioni all’Esame di Stato 2019 (in partenza dal prossimo 19 giugno con la Prima Prova, il tema d’italiano): nella serata di ieri il Miur ha comunicato a tutte le segreterie scolastiche i nomi dei commissari esterni della Maturità che entreranno assieme ai singoli professori “interni” nelle commissioni giudicanti il primo Esame di Stato “rivoluzionato” dopo la riforma della Buona Scuola. Oggi le segreterie hanno ricevuto gli elenchi ufficiali con tutti i nominativi dei membri esterni ma sarà solo lunedì’ prossimo che verranno pubblicato online, come da tradizione del Ministero. Confermata dunque in parte l’anticipazione data due giorni fa dal gruppo Facebook “Maturità 2019” che aveva promesso entro fine settimana la comunicazione del Miur dei commissari esterni.

COMMISSARI ESTERNI MATURITÀ 2019: NOMI ONLINE DAL 3 GIUGNO

Per sapere dunque come ottenere informazioni circa la Commissione d’esame, le modalità sono sostanzialmente due: o recarsi oggi presso la Segreteria della propria scuola e richiedere i nominativi dei commissari esterni alla Maturità 2019 e poi cercare gli stessi membri sul gruppo FB dove già tanti studenti stanno condividendo le informazioni sui propri docenti. Oppure, se i plichi non sono arrivati in Segreteria scolastica o se semplicemente le scuole non intendono comunicare in anteprima i nominativi, non resta che attendere il prossimo 3 giugno quando il Miur stesso caricherà sul proprio portale tutti i commissari esterni degli istituti che si apprestano a sostenere l’Esame di Stato 2019. Il Miur stavolta ha giocato d’anticipo facendo un “favore” agli studenti che eliminano così l’ultima vera incognita prima di gettarsi nella classica tensione pre-Maturità, quest’anno aumentata dai tanti cambiamenti che renderanno sicuramente diverso l’Esame (no terza prova, tre buste per l’orale e materie miste nella Seconda Prova).

