La diretta della seconda puntata di Io Canto Generation 2024 è pronta a regalare ai telespettatori una sfida ancor più avvincente di quella vista la scorsa settimana. L’incontro al buio con i talenti di questa edizione è già stato un successo; ma ora che abbiamo avuto un assaggio delle qualità canore dei concorrenti di Io Canto Generation 2024 non possiamo che aspettarci uno show che va ben oltre la competizione.

Chi sono i concorrenti di Io Canto Generation 2024? Questo forse l’interrogativo più gettonato da chi si è perso il primo appuntamento con il programma che ha debuttato la scorsa settimana. Come anticipato, abbiamo già avuto l’onore di apprezzare le doti interpretative e vocali dei piccoli artisti che domineranno questa edizione ma vediamo ora nello specifico le voci più attese per la diretta della seconda puntata di Io Canto Generation 2024.

Concorrenti Io Canto Generation 2024: i talenti e duetti più attesi

Dopo la prima esibizione è già tripudio per Namite Selvaggi; tra le più giovani dei concorrenti di Io Canto Generation 2024, 11 anni ma tanta voce e voglia di veicolare emozioni. I giudici, all’unisono, hanno apprezzato la sua esibizione senza porsi limiti negli elogi. Discorso simile per la coetanea Viola Scalzo che, sulle note di ‘Apnea’ di Emma Marrone, ha conquistato pubblico e giuria.

In linea con le edizioni precedenti, anche quest’anno tutti i concorrenti di Io Canto Generation 2024 faranno capo ad un rispettivo coach; ogni esibizione andrà ad arricchire un punteggio in classifica ma, come evidenziato nel tempo, tutto è percepibile ma non l’aria di competizione. Grande attesa dunque anche per i duetti, sulla scia di quanto visto nel precedente appuntamento; Sophia Lassi sarà ancora una volta al fianco di Mietta così come la piccola Cristina che, nel roster di Lola Ponce, è pronta ancora una volta a sorprendere i giudici per verve e talento.

